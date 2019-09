Dekstra Large - Ho EP

Sonisk suksess, politisk platt.

På den ferske EP-en Ho leverer den trondheimsbaserte rapperen Dekstra Large fire låter som trolig vil falle i smak hos de fleste hip hop-fans: Åpningslåta «Bygg Opp» er konfronterende og gritty i nittitalls boom bap-stil; «Nåkkæ Meir» er seig og dansbar med tunge rytmer og en laidback flow; «No & Då» gir assosiasjoner til den dominerende trenden i sjangeren rundt midten av 2000-tallet.

Dekstra Large, som har produsert og mikset EP-en selv, har klart å skape et variert og spennende uttrykk på bare tretten minutter. Hver av låtene står godt på egenhånd og det er bare å ta hatten av for et vel gjennomført prosjekt hva gjelder produksjon og flow.

Dette er imidlertid også et prosjekt med et uttalt politisk budskap som etterhvert dessverre drukner i selvmotsigelser. «Bygg Opp» inneholder kraftige oppfordringer til menn om å skjerpe seg og behandle kvinner med den respekten de fortjener. På refrenget synger han «Bygg opp, bygg opp, bygg opp ho/ ikkje bryt ho ned», men innrømmer på vers nummer to at han selv også har en vei å gå når det kommer til kvinnesyn.

Det blir pinlig tydelig på låt nummer to, «Ei». På første verset ramser han opp en del kvaliteter ved en bra dame. Hun er selvstendig, kreativ, og ambisiøs. På andre verset presenteres vi for motpolen: «Ikkje ei som var ludderet i klassen/Ikkje ei du finn på uteplassen som e down for å knull på dassen/Ikkje noe spermbøttehøl/Ei med respekt for sæ sjøl». Og dette fra en fyr som for tre minutter siden var «med i feministisk aksjeeierskap»?

Nedsettende karakteristikker av kvinner i et rapvers er hverken sjokkerende eller noe som må gå utover kvaliteten på ei låt, men kontrasten mellom den brutalt feministiske åpningslåta og den utslitte hore-madonna-dikotomien tar vekk troverdigheten. Det er mulig det er et bevisst og gjennomtenkt valg fra Dekstra Large å putte de to låtene ved siden av hverandre, men for min del trekker det ned helhetsinntrykket av en ellers svært god EP.