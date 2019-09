Hvorfor flyttet Åge Sten Nilsen til Melhus?

Tidligere Wig Wam-vokalist Åge Sten «Glam» Nilsen fant kjærligheten i Stjørdal. Nå er han klar for å temme rockedyret.

Østfolds svar på Freddie Mercury, Åge Sten Nilsen, slo for alvor gjennom som vokalisten «Glam» for bandet Wig Wam. I 2005 halte de i land seieren i norske Melodi Grand Prix. Siden den gang har han blant annet vært TV-programleder og turnert landet med egenprodusert Queen-show. I høst er han ute med soloalbumet Crossing the rubicon, og inntil forrige helg var han deltaker i Stjernekamp. Etter å ha gått videre på håret fra EDM-episoden, stilte Åge med låta «Truck Yeah!» Av Tim McGraw i country. Spenninga var til å ta og føle på.

– Klarte jeg å temme rockedyret? spurte Åge håpefullt.

Dommerne mente ja, men seerne var uenige. Dermed bar det på huet og ræva ut av fjøset.

– Jeg suger energien ut av folk

Tv er ikke noe nytt for Åge. Fra 2008 ledet han den norske versjonen av programmet Singing Bee – et program der vanlige folk skal synge karaoke.

– Kan du teksten kan du vinne, mimrer Åge med en stemme tatt rett ut av en Elkjøp-reklame.

Under produksjonen av det populære karaokeshowet på TV3 var det hard jobbing. De filmet to programmer om dagen, to uker i strekk. Hvordan greide Åge å holde energien oppe?

ÅGE STEN NILSEN Aktuell med

Deltager i Stjernekamp, nytt soloalbum og flytting til Melhus.



Kjendis du kan bo i kollektiv med?

Aune Sand. Det må være en positiv opplevelse hver gang du våkner opp. Makan til glad fyr! Han har kjærlighet til livet!



Beste sjekketriks?

Det har jeg allerede brukt (Åge ser bort på kjæresten). Det var ikke noe sjekketriks, jeg måtte bare fortelle henne at hun var veldig vakker. Jeg ville bare ha det ut av systemet.



Frykter du døden?

Jeg frykter den ikke for min egen del, men jeg frykter den for alle de jeg etterlater meg. Jeg er blant dem som tror at døden ikke er slutten på alt. Kanskje kommer jeg tilbake til jorda som flue eller noe sånt. Eller kanskje en slyngplante? Kanskje det er et spennende og innholdsrikt liv. Hva vet jeg?



Hva må man se på Melhus?

Gå til Vassfjelltoppen! Jeg har ikke gått dit, men jeg har hørt at man må se den.

– Jeg suger energien ut av folk, for så å gi den tilbake igjen.

Men Åge fikk også tid til å briljere. Sammen med to karer med dress og capsen på snei framførte Åge Backstreet Boys-låta «Everybody». Alt til tonene fra krølltopp og forhenværende Beat for beat-pianist Trond Nagell Dahls keyboard.

– Ble du spurt om å være programleder i «Beat for Beat» da Ivar Dyrhaug sluttet?

– Nei, og jeg ville nok ikke hatt jobben heller. Men da jeg var ferdig med Singing Bee stilte jeg på audition som programleder til gameshowet Deal or no deal. Den jobben fikk jeg ikke.

Mange g-streng-vitser

Åge begynte tidlig med musikk og trakterte el-gitaren allerede i tenårene. For å kunne lage den musikken han hadde lyst til utdannet han seg til vernepleier.

– Jeg hadde en del kompiser som satsa på å jobbe som heltidsmusikere, og derfor måtte de leve av jobber de ikke digga. De hadde ikke tid til å skrive låter, men måtte i stedet reise rundt og spille med danseband.

Selv slapp Åge sitt første studioalbum under artistnavnet «G-sten».

– Jeg fikk inspirasjon til navnet G-sten fra Kåre Vesterheim. For at det skulle bli lettere å slå igjennom internasjonalt kutta han ut å-en og kalte seg «K-re». Derfor ble det «G-sten» på meg.

– Ble det mange g-streng-vitser?

– Ja, jeg var jo forberedt på det, forteller Åge og flirer.

Drikker kaffe med Slade

Gjennom årene har det blitt flere album, både alene og som vokalist for ulike band. I 2017 deltok Åge i Melodi Grand Prix med bandet Ammunition. Samme år ga han også ut plata Smooth seas (Don’t make good sailors). På coveret står Åge med et ettertenksomt blikk, ikledd klassisk matrosdress. Har det alltid vært «smooth» sjø for Åge?

– Nei, det har vært mange dype bølgedaler, men nå er jeg på en bølgetopp. Jeg er rolig og gir mer faen. I dag kan jeg sitte og drikke kaffe med gutta i Slade uten å bry meg.

Som rockeartist og TV-personlighet går livet unna i ekspressfart. Da blir det ikke mye tid til å roe ned.

Foto: Anita Søderlind Andersen Åge Sten Nilsen måtte reise hjem da han sang country i Stjernekamp. I første episode var han derimot på hjemmebane, i sjangeren stadionrock.

I sommer slo Åge seg til ro på Melhus utenfor Trondheim. Sammen med sin trønderske kjæreste Christine Grande har han kjøpt hus litt utenfor sentrum. Det var kjærligheten som brakte Åge til Melhus, kan han fortelle.

– Jeg møtte henne på en spillejobb i Stjørdal. Da jeg så henne måtte jeg bare gå bort og si at hun var veldig flott. Det var sånn vi ble kjent.

Møtte paparazzifotograf i Trøndelag

Melhus passer Østfoldingen bra. Her er det stille og rolig, ingen hotshot-tilværelse, mener han. Kjendislivet har han vent seg til for lenge siden.

– Jeg har sluttet å reagere, men jeg får jo med meg at noen brøler «come on, come on!» fra andre enden av parkeringsplassen. Her om dagen var det ei dame som gjemte seg bak en busk slik at hun kunne få et bilde av meg. Hvis du vil ha et bilde, er det bare å spørre, oppfordrer Åge og gliser.

– Er Melhus Trøndelags svar på Greåker?

– Nei, mer Trøndelags svar på Gressvik. Det er der jeg kommer fra. Her kan du oppsøke byen når du vil, samtidig som du er omgitt av mye natur.

I tiden framover prøver Åge å komprimere turneene, slik at han kan være med kjæresten og bidra til kulturlivet på Melhus. Men nå som han har flyttet fra Østlandet, når skal han få tid til å øve med bandet Ammunition?

– Vi øver aldri. Vi har kommet forbi det punktet. Nå spiller vi igjennom låtene før lydsjekken, men vi drar ikke på øving i et øvingslokale. Det gjorde vi da vi var 16 år. Vi er ferdige med å øve, jazzer Åge og ler.