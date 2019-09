Alternativ medisin – et dårlig alternativ

Det er på tide å ta grep. Veldokumenterte helsetjenster kan ikke bli et grått bakteppe for krystallhealing og duftoljer.

Kvakksalver, som ifølge Store Norske Leksikon kommer fra det nedertyske ordet for å svindle, er et mer eller mindre foreldet ord for mennesker som tilbyr behandling uten formell utdanning eller erfaring innenfor skolemedisin. Kvakksalverloven var en del av norsk lov fra 1936 fram til 2003. Den beskrev en såkalt innskrenking i adgang til å ta syke i kur, som blant annet betydde at kun leger kunne behandle en rekke alvorlige sykdommer, deriblant kreft. Behandling av alvorlige sykdommer er fortsatt forbeholdt helsepersonell, men dagens lovverk gir rom for at alternativ medisin kan brukes for å lindre og dempe symptomer og følger av sykdom.

Det er i moderne medisin liten tvil om at placebo kan ha en reell effekt, og effekten brukes blant annet til å vurdere nye medisiner og i skolemedisinske studier. Likevel er det blant helsepersonell ansett som uetisk å fortelle pasienter at de mottar en behandling, uten at dette er tilfellet, eller uten vitenskapelig grunnlag. De alternative aktorene en er åpenbart ikke pålagt å arbeide under den samme etikken.

Fra leger til rosabloggere

Fra homeopati til auramassasje – alternativ medisin tar mange former. Du har retten til å tro på det du vil, men tenk over hva helsevesenet betyr for det moderne samfunnet. Spredningen av feilinformasjon og påståelige kvakksalvere truer skolemedisinens troverdighet. Det er som vi alle vet vanskelig å argumentere mot selvhøytidelige alumni av livets harde skole hvis argumenter er tatt direkte fra gaia.com. Spesielt når vi har en folkehelseminister som avviser legenes anbefalinger. Gi dem en lillefinger og de tar hele legen, Sylvi.

Verden er nå i en unik posisjon hvor en enkeltperson kan kringkaste sine meninger til alle verdens hjørner. Det er vanligvis en fin ting, men er også et talerør for alternative amatører. Healing-gründere følger ingen moralsk kodeks, og det finnes ingen garanti for at revebjelleteen og krystallpluggen kun er ment for å hjelpe deg. Kroppen din er robust, men ikke uskadelig. Om du har helsespørsmål, spør legen din, ikke rosabloggerne.

Moderne er et ullent begrep, men akkurat innenfor medisin er det et kvalitetsstempel. Oldtidens kunnskap er foreldet, og ingen burde ha som ambisjon å trekke medisinen tilbake ned i avgrunnen. Blant annet burde meslinger ha vært en ikke-sak, men på grunn av paranoide konspirasjonsteoretikere og kvakksalvere er tryggheten til de sykeste satt på spill. Våre forfedres svar på svartedøden var bønn, som statistisk sett er mindre effektivt enn vaksinasjon og flokkimmunitet.

Nøye i valget av behandlig

Aftenposten Innsikt skrev i august en artikkel om alternativ medisin og skolemedisin. Her skriver Morten Risberg blant annet at WHO i 2018 tok inn diagnoser fra tradisjonell kinesisk medisin i sin diagnosedatabase. Vi skal ikke være redde for å innrømme at vi ikke vet alt, ei heller påstå at skolemedisinere er ufeilbarlig. Det finnes nok midler i tradisjonell medisin som kan bidra til å gjøre verdensbefolkningens helse bedre, og vi må fortsette arbeidet med å innlemme de delene av alternativ medisin som faktisk har verdi. Som medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, Steinar Madsen, sier i artikkelen, må vi imidlertidig være nøye i valget av hvilke behandlinger som eventuelt skal brukes. Inntak av organer fra truede dyrearter og giftige planter for økt potens er nok ikke på den lista.

Jeg har åpenbart ikke som formål å gå ut i full krig mot alternativ medisin som helhet. Din egen erfaring av hva som fungerer best er verdifull, men bruk skolten. Om din lokale heksedoktor påstår å ha gjenoppdaget visdom fra oldtiden, og at en luguber urte- og soppstuing han har grodd i kjelleren kan kurere alle vondter, bør du finne fram et par velvalgte og avvisende høflighetsfraser. Joda, antibiotika kom fra sopp, men du ville ikke helt råolje i tanken eller spist sukkerstang og grisefett som erstatning for snop.

Moderne medisin utvikles konstant og vi gjør stadig framskritt som tidligere har virket uoppnåelige. Vi skal være åpne for ny kunnskap i ferden mot framtidens samfunn, men antivaksinasjonsbølgen, mirakelkurer, og folkehelseministre som åpent sier at folket kan røyke og drikke så mye de vil har ingen plass i framtidens Norge.