Fiks din egen frossenpizza

Forbered flere porsjoner pizza en dag du har litt ekstra tid, og dropp Grandiosaen neste gang du er fysen på en kjapp middag.

Hjemmelaget pizza er ikke like mye arbeid som mange vil ha det til. Når du først har tid og ork til å gjøre litt mer enn å plukke fra frysedisken, kan du like godt lage klart til flere framtidige pizzamåltider. Det er ikke mer arbeid å forberede deig eller tomatsaus til fem-seks pizzaer. Har du en kjøkkenmaskin er det strengt tatt minimalt arbeid med deigen uansett, annet enn å måle opp og trykke start på maskinen. Øk med en ekstra boks hermetisk tomat og én løk, så har du, i tillegg til pizzasaus, nok til andre måltider som pasta, lasagne, suppe eller gryte-middager.

Et par tips for å oppnå sprø bunn: 1. Tilsett én ss rødvinseddik mens du elter deigen. 2. Bruk en pizzastein eller varm opp stekeplatene på full styrke i ovnen i 10-15 minutter. Legg så på deigen og ha på saus og topping. Sett inn i ovnen fortsatt på full styrke. Deigen stekes i ca. 10 minutter, men se til at den er gjennomstekt før du serverer. Steketiden avhenger av hvor tykk/tynn deigen er kjevlet.

Tomatsaus: • 2 bokser hermetisk tomat



• 1 stor løk



• 1-2 hvitløksfedd



• En god klunk olje



• En liten klype sukker



• Salt og pepper



• Krydder som f.eks timian, rosmarin og oregano (kan sløyfes)



• En liten skvett balsamicoeddik (kan sløyfes)



• En liten skvett kraft av kjøtt, kylling eller grønnsaker (kan sløyfes)





Slik gjør du:

Kutt løk og hvitløk og stek på medium varme i olje ca 5 minutter til løken er blank. Tilsett krydder dersom du ønsker mot slutten av steketiden. Tilsett hermetisk tomat, sukker og eventuelt balsamicoeddik og kraft. Kok opp. La sausen putre i minimum 20 minutter slik at den får redusert seg, men gjerne lengre. Når sausen har kokt ferdig kan du kjøre den med en stavmikser dersom du ønsker en jevn og glatt base på pizzaen. Avkjøl gjerne helt før du smører sausen på bunnen, dette gjør at du lettere oppnår et sprøtt resultat. Sausen kan fint fryses ned i porsjoner. Den kan også fint anvendes som saus til pasta eller som utgangspunkt for en hjemmelaget tomatsuppe.

