NTNUI volleyball kjører trenerbytte

Både førstedivisjonslaget og elitelaget for damer i NTNUI volleyball har begge foretatt trenerbytte før sesongen. Ambisjonene for sesongen holder de tett om.

– Vi skal ha lagmøte først, så skal vi sette ambisjonene sammen, sier den nye hovedtreneren for elitelaget på damesiden, Herman Palm Hunnestad.

Til vanlig spiller elitelaget i Mizuno-ligaen, og har hatt kamper over hele landet. Dette er det høyeste nivået i norsk volleyball. I likhet med mange andre er også NTNUI Volleyball i gang med opptak av nye spillere.

– Det er et veldig interessant lag, med mange unge spillere og noen gamle travere. Det ser ut som det kan bli en ganske morsom sammensetning sånn sett, sier Hunnestad.

Uvanlig stort opptak

Han sier at antallet spillere på opptaket er ekstra stort i år, og mener at dette gjør det ekstra spennende. De største utskiftningene skjer ikke fra semester til semester, men fra år til år.

– I høyere divisjoner prøver vi alltid å ta opp spillere som kan være her hele året, sier Hunnestad, men understreker at det finnes unntak. Fokuset framover blir å holde høyt nivå på treninger, med godt oppmøte og mye balltouch. Mange mennesker på treningene gjør det morsommere for både spillere og trenere, mener Hunnestad.

– Nå har vi bare peisa på, siden det er opptaksuke og klubben er på en måte en stor smørje akkurat nå. Det er nesten ingen spillere som vet hvilket lag de tilhører bortsett fra i noen av topplagene, sier han. Mona Langeng Hammerås har vært med på elitelaget siden de rykket opp fra førstedivisjon og innrømmer at årets sesong blir spennende.

– Jeg er spent. Det som ofte er med lagene på NTNUI er at det er nye lag hver sesong. Det er alltid vanskelig å på forhånd si hvordan vi kommer til å gjøre det. Basert på det laget vi har nå håper jeg at vi skal klare å gjøre en grei sesong, sier hun. Dette blir hennes tredje sesong i eliteserien. Har dere noen fokusområder som blir ekstra viktig i tiden framover?

Erfaren: Mona Langeng Hammerås har spilt på NTNUI sitt elitelag siden laget rykket opp til Mizunoligaen.

– Nå framover blir det viktig at vi blir kjent med hverandre som spillere og som lag, fordi vi er flere som ikke har spilt sammen før. Kommunikasjon er viktig i et lag, og vi må derfor bli kjent med hverandres spillestil, lage klare regler for hvordan vi spiller på banen og bli trygge på hverandre, sier Hammerås.

Unik volleyballklubb

NTNUI Volleyball er en av de største undergruppene til NTNUI, og har over 200 medlemmer. Topplagene for både herrer og damer presterer godt. Elias Vølstad Bogen, den nye treneren for førstedivisjonslaget til damene, sier at NTNUI Volleyball er en unik klubb.

– Vi har herre og damelag i både eliteserien og 1.-divisjon, i tillegg til mange lag i nedre divisjoner, kons- taterer han.

I sesongen fra 2017 til 2018 hadde NTNUI hele 18 lag. Begge to er nyvalgte trenere for sine respektive lag, og ser fram mot en spennende sesong. I tillegg til å være trenere spiller guttene selv volleyball for NTNUI. Hunnestad spiller i første divisjon, mens Bogen spiller på elitelaget.

Å opprettholde et stort tilbud for volleyballspillere i klubben ser Bogen på som både en styrke og en utfordring. Han sier at det å holde lagene i de øvre divisjonene er en av to målsetninger for sesongen.

– I tillegg til å utvikle spillere for å potensielt kunne bidra på Elitelaget, sier Bogen. Bogen og Hunnestad blir raskt enige om at for spillerne på topplagene i NTNUI Volleyball blir det lite tid til overs dersom man vil bli god.

– Man har fire treninger i uken, pluss kamper, seriehelger og treningshelger. Man har vel tre frihelger før jul, svarer Hunnestad.

– Neida, det er ikke så mye, vi hadde én i fjor, skyter Bogen raskt inn.

– Vi har to eller tre oppsatte frihelger før jul, men det fylles sikkert på etter hvert, konkluderer Hunnestad.

– Man har nesten ikke tid til andre ting, sånn egentlig.

Godt samarbeid på tvers av NTNUI-lagene

Lagene samarbeider også innad i klubben, på tvers av lagene. Hunnestad mener samarbeidet på tvers av NTNUI-lagene fungerer godt og er nødvendig.

– Som Bogen sier er det viktig med den røde tråden. Det laget jeg trener skal både være gode forbilder for resten av lagene, men samtidig være veldig åpne for å ta imot spillere som Bogen mener hører hjemme på elitelaget. Vi må samarbeide nedover, hvis ikke stopper det opp, sier treneren for elitelaget.

De prøver å legge til rette for at alle spillerne finner et lag som svarer til sine ambisjoner og sitt nivå, og det er derfor Bogen mener det er viktig med et bredt tilbud for alle spillerne. I tillegg prøver man å organisere treningene på omtrent samme tids-punkt for at det skal være mulig å lære av hverandre. Dette samarbeidet gjør det lettere for spillere å finne et lag der de passer inn.

Fornøyd med tilrettelegging fra NTNU sin side

En annen grunn for samarbeidet på tvers av lagene er at de beste lagene i NTNUI volleyball har spillere som ønsker å satse hardt på volleyball. Nestlederen i NTNUI Volleyball, Vegard Buset, er svært takknemlig for at NTNU er samarbeidsvillig i møte med utøvere som er villige til å satse på volleyball ved siden av studiene.

– Vi som klubb er veldig glade for at vi kan gi et tilbud til studenter som ønsker å drive idrett på høyt nivå også, fordi idretten skal favne alle, så bredt som mulig. Vi kan klare å gi et tilbud til både de som vil være veldig gode, og de som bare ønsker å leke med ball en gang i uka. Det at vi da har lag som kan være gode forbilder for resten synes vi er en kjemperessurs for oss som klubb, sier Buset.

Han forklarer videre om konkrete tilretteleggingstiltak fra NTNU, blant annet at spillere i eliteserien kan få såkalt toppidrettsstatus. Dette innebærer at du kan få utsatt frist på øvinger, gjennomført eksamen på andre plasser ved bortekamper i tillegg til høyere prioritet enn vanlig på valg av blant annet øvinger på laboratorier.

– NTNU legger veldig godt til rette for at vi kan drive på høyt nivå, sier Bøset.

– Ja, de er flinke der, skyter Hunnestad inn.

Foto: Jonas Halse Rygh og NTNUI Volleyball Spente trenere: Nestleder i NTNUI Volleyball Vegard Buset (t.v.), og trenerne Elias Vølstad Bogen og Herman Palm Hunnestad (t.h.) ser fram mot å komme i gang med sesongen.

Spent på sesongen

Bogen og Hunnestad er spente på sesongen, både som trenere for dame- siden og som spillere på herresiden. På grunn av at utskiftningene denne gangen er større enn vanlig er de ekstra spente.

– Det er litt sånn det er med studentklubber, man vet ikke helt hva man har før sesongen starter.

– Det er også det som er litt av utfordringen til NTNUI, at du aldri vet helt eksakt hvordan laget ditt ser ut neste høst, skyter Bogen inn.

For elitelaget på damesiden er det to til tre hendelser for den kommende sesongen som prioriteres høyere enn andre. Grunnserien, cupen på slutten av grunnserien og Norgescupen. Finalen i Norgescupen foregår i Oslo neste januar.

– Det hadde jo vært moro å være der, sier Hunnestad lunt.

– NTNUI har jo hatt et herrelag der for noen år siden, men vi får se hvordan vi gjør det. Cup er cup, konstaterer han.

Ingen av trenerne vil røpe noen ting om ambisjonene for sesongen på nåværende tidspunkt.

– Jeg holder kortene mine tett inntil brystet, så får vi se hva spillerne sier. Nivået er absolutt høyt nok til at vi kan gjøre det veldig godt, så det kan bli veldig gøy, avslutter Hunnestad.