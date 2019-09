Norges minst viktige valg

Å finne noen som vil snakke om fylkestingsvalget er som å jakte på en hvit hval - fånyttes, og med fare for å bli litt gal.

I likhet med en stor andel studenter er jeg ikke folkeregistrert i den kommunen jeg bor i. Dette tar jeg selvkritikk på. Likevel; takket være et relativt nylig sammenslått Trøndelag bor jeg i riktig fylke og hadde før valgkampen et håp om at jeg i det minste kunne ha god tilgang på informasjon om fylkestingsvalget. Så feil kan man ta.

Min jakt på misjonerende fylkespolitikere startet med en tur innom diverse valgboder bugnende av valgkampmateriell. Den forøvrig hyggelige gjengen lokalpolitikere jeg møtte på stand hadde dessverre et større utvalg av forvirrede ansiktsuttrykk enn brosjyrer om fylkesvalget. Andre stands jeg stoppet ved kunne knapt fortelle hvem som var listetopp for fylket.

Valgomatene kan heller ikke hjelpe en stakkars velger på leting etter en fylkespolitiker man kan si seg enig med. Om jeg skulle være i tvil om hva jeg burde stemme i kommunevalget kan nesten samtlige av landets mediehus tilby et valgomatsvar på hvem jeg er mest og minst enig med. Hadde det vært for mye å be om at jeg med like få klikk kunne fått et tilsvarende horoskopsvar på fylkesnivå? En helt enkel “Disse fylkespolitikerne er minst kuk basert på dine svar” hadde faktisk vært til stor hjelp.

Du skal ikke trenge en grad i statsvitenskap for å stemme ved valg, men etter min jakt på noen som er villig til å snakke om fylkestingsvalget, kjenner jeg meg berettiget til et studiepoeng eller to. Som en utro velger med et genuint ønske om å få vite hva de ulike partiene mener om det fylket jeg bor i, burde det ikke være så vanskelig å finne ut hva de faktisk ønsker å utrette i Trøndelag på fylkesnivå.

Når partienes egne nettsider ikke klarer å hoste opp noe bedre enn den nasjonale programpolitikken krydret med lokale stedsnavn, og ingen er interessert i å snakke om det - hvorfor skal jeg stemme? Vinneren av dette valget blir det samlede Trøndelags første fylkesordfører. Det burde bety mer enn det jeg har sett så langt denne valgkampen.