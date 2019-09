Nord-Europas største Silent Disco til UKA

23. oktober kommer Norgeshistoriens største Silent Disco Club til Dødens Dal.

UKAs første Silent Disco Club fant plass i 2011. Siden har flere arrangementer av samme slag funnet sted, blant annet i Storsalen, og blir jevnlig utsolgt flere steder i Norge. Nå ønsker UKA å ta klubbkonseptet opp på et nytt nivå.

Konseptet som har tatt verden med storm baserer seg på at istedenfor at det er ett stort stereoanlegg som spiller musikk for samtlige i lokalet får alle et eget par hodetelefoner hvor de ofte kan velge mellom forskjellige kanaler med musikk. Hodetelefonene lyser etter hvilken kanal du hører på slik at deltakerne lett kan finne noen som danser til samme sang.

–Dette er en unik mulighet til å slå seg løs og danse med tre forskjellige sjangere fra tre forskjellige DJs. Et Silent Disco-arrangement i denne skalaen, med skamløs allsang fra flere tusen deltakere, er det ingen som vil gå glipp av, sier Nikolai Kunewa, arrangementskoordinator i Dødens dal.

Billettene er i salg på UKA sine hjemmesider fra fredag 6. september klokka 12.