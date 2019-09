Perfeksjonert samisk hardstyle

Med et polert show og overtenning til tusen gjør Biru Baby seg fortjent til ryktet som et av Norges beste liveband.

Biru Baby går opp på scenen på Tyven over en halvtime forsinket. Dette er derimot så og si glemt da Mikkel Gaups rungende stemme flyter ut over høyttalerne, og vokalist Hanna Krogh-Reinsnes ønsker oss velkommen til Sameland. Det som følger er 50 minutter med alt du ikke visste du trengte i en konsertopplevelse.

Etter åpningslåta «The Gates of Sampi» fra den seneste utgivelsen deres Ancient Call, legger låta «Fuck my heart» lista for hva vi har i vente. Og det som venter er en ren syrefest av fyrverkeri, synkronisert headbanging og et energinivå som ikke gir rom for noe annet enn å bli med og riste løs.

Etter å ha introdusert bandet roper Hanna «you should remember our name, Biru Baby». Med låta «Bitch wolf» setter hun og resten av bandet fyr på hele lokalet og viser hvorfor man virkelig bør huske navnet Biru Baby. Selv om Hanna har en tilstedeværelse som gjør at hun til enhver tid har publikum i sin hule hånd, beviser også resten av bandet at de ikke behøver å lene seg på frontfiguren for å lage show.

Biru Baby fortjener mer publikum enn det de fikk på Tyven torsdag.

Likevel er det nettopp Hanna som passer på at publikum er med gjennom hele showet, at alle som er her skjønner at dette er alvor. Før låta «Insomnia» bryter løs innleder hun med at vi nå har valget mellom å «danse eller dø». Det er her energinivået til det kanskje litt for fåtallige publikummet virkelig begynner å stige. Dette er et show som ikke overlater noe til tilfeldighetene, og som er gjennomført til perfeksjon. Likevel beveger Biru Baby seg aldri over i følelsen av et generisk pre-programmert show. Selv den synkroniserte headbangingen til frontfigurene Iki, Hanna og Hell G som gjentas utover showet føles genuin.

Gjengen vet akkurat hvordan de skal appellere til publikum, og da jeg mot slutten kanskje begynner å få følelsen av å gå litt lei slår Biru Baby til med den populære låta «Slutt Slut» som drar publikum inn igjen. Med sluttlåtene «Darkness awaits» og «Emo gonna overload» forlater Biru Baby oss dansende og lengtende etter mer.