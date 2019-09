The New Death Cult - The New Death Cult

Universell fred fra verdensrommets egen dødskult

The New Death Cult er et navn som lett kan tilhøre listen over tidenes hardcore-band så vel som beskrives som en norsk Eagles of Death Metal. Ifølge bandet selv kommer de fra verdensrommet med et mål om å knuse hat, grådighet og ødeleggelsen av miljø med en ny form for rock. Da er det vanskelig å ikke være nysgjerrig på hva denne selvtitulerte debutplata har å komme med.

To slag fra trommis og helvete slippes løs mens den kosmiske rocken skrus opp til elleve av ti. Åpningslåta «The Light Spills Over» er ingenting mindre enn en perfekt start på The New Death Cult. Harde midt-tempo riff, øredøvende trommer og smått eksotiske arpeggioer gir denne låta et driv som vil få de fleste til å nikke hodet litt fortere enn vanlig. Vokalen som gjør sin entré etter introen minner om Motorpsycho både i plassering og stemme.

Akkurat som i verdensrommet er det mye å få med seg, og sjangermessig får jeg hodepine av å tenke på hvor de her passer best inn. Låt nummer to, «Zeitgeist», kunne godt ha vært en låt skrevet av Ghost, både i navn og musikk, mens låtene «Moon» og «The War» minner mer om en blanding av Foo Fighters og skitten fuzz-prog. Det høres ut som at noen romvesener har hørt på forskjellige radiokanaler, byttet kanal hyppig og plukket ut alt de fikk med seg på ei 32 minutter lang skive.

Produksjonsmessig er The New Death Cult moderne, med gode preg av den eldre rocken. Det er skittent, det er tøft og det er pakket fullt med svære akkorder så vel som gitarsoloer. Likevel er det aldri et problem å få med seg hva som ligger i bakgrunnen, som tamburinen på refrenget til «Colours of the Mind». Basstromma sliter dessverre litt for å komme bedre fram i lydbildet, og høres derfor litt papp ut.