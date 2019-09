Vi har regnet ut prisen for å få med seg hele UKA-19

UKAs kultursjef spanderer en øl om du drar på alle arrangementene.

Quick maths 14750 kroner for å være med på omtrent alle eventene (70). Snittpris på 567 kroner, da det er 26 dager.

3010 kroner for alle Dødens dal-arrangement.

Alle konserter (Storsalen, Knaus (inngang på Samfundet), Dødens dal): 4890 kroner.

Alle revyer og forestillinger: 1370 kroner.

Rimeligste billettpriser, ståplasser, og medlemspriser der det er mulig. Omtrentlige tall, tas forbehold om eventuelle feil.

Programmet for UKA-19 ble sluppet på mandag, og består av et bredt utvalg av kultur- og musikkarrangement fordelt ut over 26 dager i oktober. Blant arrangementene er finner du den svenske DJ-en Alesso og norske Sigrid i Dødens Dal, øl- og whiskeysmaking, i tillegg til den tradisjonsrike UKErevyen på huset.

Mange av arrangementene er allerede utsolgt, og noen forsvant minuttet etter billettene ble sluppet. Det skal godt gjøres å rekke alle arrangementene som finner sted under UKA-19, men med en total mangel på respekt for både forelesningsplanen og lommeboka er det likevel mulig å rekke over de aller fleste.

Etter en lynkjapp, og noe omtrentlig, utregning av prisen for å delta på alle de ulike arrangementene én gang (for du har hverken råd eller tid til å se alle oppsetningene av UKErevyen), havner regnestykket i underkant av 15 000 kr. Dette inkluderer de rimeligste billettene, ståplass, og medlemspris der det er mulig (til og med en billett der du må prøve å passere som barn). Det tilsvarer 567 kr i gjennomsnitt per dag som deltaker på festivalen (drikkevarer ikke medregnet). Til (en smått usaklig) sammenligning koster et dagspass hos den trønderske musikkfestivalen Pstereo med deres earlybird-tilbud i snitt 700 kr. Ikke så verst om en tenker på snittet.

UKA er litt som en godterikiosk

Årets UKEsjef Julian Mæhlen sier at hensikten med UKA har vært å skape et variert tilbud hvor de fleste kan finne noe de liker, ikke nødvendigvis dra på alt som arrangeres.

– Det skal være litt som en godterikiosk hvor man skal ha mulighet til å plukke ut de arrangementene en selv har lyst til å delta på, sier Mæhlen.

Kultursjef for UKA-19, Agnete Djupvik, forteller lattermildt at det er uaktuelt å tilby et festivalpass for en så høy pris. Hun nevner ingenting om det er aktuelt for en lavere pris.

– UKA er ikke en typisk tradisjonell festival med camping og slikt, derfor er det litt annerledes ved kjøp av billettene, sier Djupvik.

Foto: foto.samfundet.no Hvis du vil holde deg trygt under 15 000 må du regne med å stå (eksempel avbildet) under revyen.

Det koster å drifte Samfundet

På spørsmål om hvorfor de færreste arrangementene under UKA-19 er gratis svarer Djupvik at det i stor grad handler om at eksterne aktører som skal ha betalt for å stille opp.

– Vi jobber samtidig med å få billettprisene så billig som mulig for studentmedlemmene våre. I tillegg er mange av arrangementene inkludert i prisen for inngang på huset.

UKEsjefen kan også meddele at formålet med overskuddet fra festivalen helt siden 1917 har vært driftingen av Studentersamfundet.

– Hadde det vært motsatt, slik at Samfundet hadde nok økonomisk overskudd den tiden det ikke er UKA, hadde det vært mulig å skape en billigere festival. Det viktigste for oss er likevel medlemmene våre, og derfor har alle arrangementene medlemspris.

Mer konsertslipp i vente

Kultursjefen forteller at tanken ved å sette flere konserter samme kveld var for å skape et mer «festivallignende» tilbud.

– Konserten med the 1975 er blitt utvidet til tre konserter i Dødens Dal, hvor man i tillegg kan få med seg Lemaitre og Kakkmaddafakka for én pris. Også Alesso-konserten har et lignende slipp i vente!

Selv om det er urealistisk å rekke alle arrangementene under UKA-19, ser ikke UKEsjefen at det er totalt umulig.

– Du skal ha hatt en ganske god sommerjobb for å ha råd til det, sier Mæhlen.

Til gjengjeld kan kultursjefen tilby en liten gulrot til den som klarer det.

– Dersom noen klarer å delta på alle arrangementene under UKA-19 hadde jeg sagt tusen takk til personen, og spandert en øl på vedkommende, avslutter Djupvik.

Så alt i alt koster det mye for å være med på mye. Hvem skulle trodd. Det som er sikkert er at dette er noe usannsynlig, men vi heier på enhver som forsøker.

