Hit for Hit til UKA

Komikerduoen fra Hit for Hit, Fridtjof Stensæth Josefsen og Jakob Schøyen Andersen, inntar Dødens dal den 5. oktober.

Når Ylvis kommer til UKA den 5. oktober får de selskap av komikerduoen kjent fra blant annet Hit for Hit og Kollektivet. Fridtjof Stensæth Josefsen og Jakob Schøyen Andersen tar med showet Hit for Hit LIVE som oppvarming til Ylvis sitt show The Expensive Jacket Tour.

Duoen var sist i Trondheim i januar, da de inntok Storsalen med turneshowet sitt. I Dødens dal i oktober vil man kunne få se blant annet karakterene Patrik P, Lasse Lazer og bakpå-duoen Odd Nasty og Dobbel Derek, før Ylvis tar over kvelden.

Billetter kan man kjøpe på UKA sine nettsider nå.