Vi feirer, flagrer og kjemper

Det begynner å gå mot høst i Trondheim, studentene har kommet til byen og det er snart klart for et av årets store begivenheter: Pride.

På Pride House møter vi Rikke. Hun kommer mot meg med en sterk utstråling. Hun er tydelig og engasjert. Ordene renner ut av munnen hennes i det hun forteller om Pride og skeives rettighetskamp. Rikke er nestleder i Trondheim Pride. Hun startet som eventsjef i fjor og hadde ansvar for konserter og parade-show. I år ble hun nestleder for hele Trondheim Pride. Hun omtaler seg selv som en potet.

– Vi jobber frivillig alle sammen. Det er mye jobb på ni stykker som vi er i styret, men det er virkelig en engasjert gjeng som jobber hele året. Nå når uken er omme og vi er ferdige, da skal vi begynne å jobbe for neste år. Pride sover aldri, forteller hun.

Folk ser det er et behov for en kamp

I dag er det veldig vanlig å gå i pride, men slik var det ikke for noen år tilbake. Det har skjedd en endring på kort tid. Pride var før en kuriositet, men i dag har det blitt megapopulært og stort over hele landet. Hvordan har denne bevegelsen tatt form?

– Folk ser at det er behov for en kamp i forbindelse med pride. Fri, foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold, hadde en kampanje i 2017 som het Gå for meg. Den tror jeg fikk folk til å forstå at man ikke trenger å være skeiv for å gå i Pride. Man kan som arbeidsgiver også gå i pride for å vise at det er greit at sine ansatte er skeive. Jeg tror folk forsto konseptet med denne kampanjen. Det var slik det startet, men det er fortsatt mange som spør meg om de kan være med i paraden og jeg svarer alltid at alle kan gå i pride. Det handler om å vise støtte, og kjempe sammen for at alle skal få elske den man vil.

Rundt meg på Pride House er det flere som jobber og henter seg kaffe. Det er intensivt. De jobber mye og målrettet mot pride. De ønsker å gjøre en forskjell, og å være bidragsytere i skeives rettighetskamp. Full likestilling er målet, men hvordan skal de komme dit?

– Vi er underlagt moderorganisasjonen Fri, som jobber mye politisk. Vi er politisk nøytrale, så vårt hovedfokus handler om å spre kunnskap. Vi vet at fordommer kommer av mangel på kunnskap, noe som er mye av grunnen til at vi velger å ha Pride House. Der arrangerer vi alt fra workshops med grunnleggende begreper til akademiske debatter. Målet er at folk som kanskje ikke kan så mye om den skeive bevegelsen kommer hit, prater, møter folk og erfarer at vi er ikke forskjellig fra dem selv. Vi ønsker å ta det ned på bakkenivå og spre kunnskap, både til politikere og folk som bor i byen.

– Om mine kompiser går på byen og holder hender risikerer de å bli spyttet på

Hun forteller engasjert og ivrig om mangelen kunnskap, uvitenheten man møter og om fordommene man kjenner på kroppen. Vi har kommet langt, men har vi kommet langt nok? Hvilke fordommer møter på man i dag som ung og homofil?

– Mange møter fordommer, både når det kommer til seksualitet, legning og kjønn. Jeg håper at det har blitt lettere enn det var for tjue, tredve år siden og det tror jeg nok det har blitt. Det er fortsatt mye uvisshet. Jeg møter flere som spør meg hvorfor det er nødvendig å gå i parade når vi har fått vigsel i kirka til og med. Det er mye vi har fått til, men det er jo sånt som vises. Det som mange derimot ikke ser er at mine homofile kompiser som går på byen, holder hender og blir spyttet på. Det er det ingen som snakker om, men vi kjenner det på kroppen. Det er akkurat dette, hverdagsdiskrimineringen, vi ønsker å endre. Jeg tror nok at det er enklere å være skeiv i dag, men vi har ikke kommet langt nok.

Skape en pride for alle

I løpet av de siste årene har Pride bare blitt større i hver eneste by i Norge. På paradedagen er det konserter, appeller, stands og regnbuefarger så langt øyet kan se. I år vil selve paraden være lørdag 14. september.

– I år håper jeg at det blir enda større oppmøte enn i fjor. Jeg håper at vi har klart å skape et program og en parade der alle føler at de kan komme, og skape noe som er for alle. Uansett om du er skeiv, bare nysgjerrig, om du er en forelder eller om du er senior, så håper jeg at vi har klart å skape noe som er for alle. Det er det som er målet hele tiden. Det er vanskelig å få til, men i år så tror jeg at vi nærmer oss. Jeg håper det blir råbra og at folk går inn i en «pride boble» og koser seg.

– Jeg håper at vi klarer å beholde den gutsen og åpenheten videre ut i året. At det ikke er ferdig etter pride, men at Trondheim kan være en fargerik og imøtekommende by hele året.

Foto: Kristian Storehaug

Temaet for årets Pride-festivaler er historie

Nå varmes det opp til parade her i Trondheim. Hvert år så har alle byene som arrangerer et årlig tema. Oslo Pride er i juni og Trondheim har sin i September. Dette er bevisst fordi det er da studentene kommer.

– Vi vil ta i mot studentene med regnbuer og mangfold. I år er temaet historie. Vi vil fokusere på kampene som er kjempet, men også på den kampen vi kjemper akkurat nå og at hver og en av oss skriver historie. Vi har prøvd å engasjere en del lokale helter som har trampet fram veien for oss, slik at de kan fortelle sin historie. Vi skal se på de som startet Pride-bevegelsen, altså fra «stone wall opprøret». Det er femti år siden nå så det er også mye av grunnen til at temaet er historie.

– Det er mye å ta tak i, det er en spennende historie å se tilbake på. Det er ikke mange år siden det ikke var lov til å gifte seg, at det var en sykdom å være homofil. Det er mange som har kjempet hardt og lenge før oss og vi har også en lang vei å gå. Bare for noen år tilbake var det ikke mange som møtte opp på Pride, så man har klart å skape en bevegelse på kort tid. Det er så morsomt å se at det faktisk funker. At vi skaper forandring.

Samarbeider med SAPMI Pride

Sapmi Pride er en samisk parade som flytter seg rundt om i Sapmi. I år har de valgt å arrangere Pride her i byen. De skal ha fokus på det sørsamiske området.

– Dette er noe vi synes er kjempestas. Vi skal samarbeide en del sammen, det er en tillitserklæring at de har lyst å jobbe med oss. Det blir samisk DJ og rett og slett veldig mye gøy. Det er kjempeviktig å samarbeide med andre diskriminerte grupper og minoriteter. Det finnes mange minoriteter i det skeive miljøet, vi er alle mangfoldige. Derfor setter vi også pris på at andre kan gi oss kunnskap tilbake. Det er så viktig for oss at andre vil bidra og formidle kunnskap om sin minoritet inn i pride.

– Det er litt vilt å tenke på hvor mye man kan investere i noe som er frivillig, men det er absolutt verdt det. Det er så morsomt, og det å stå på paradedagen og se ti tusen mennesker gå gjør at jeg tenker wow, at jeg er med å skape dette. Man trenger ikke være så mange for å gjøre en forskjell.

En gang håper jeg at Trondheim pride ikke er nødvendig

– Jeg sier alltid at målet mitt med Trondheim Pride er å legge det ned. Den dagen vi kan legge ned har vi ikke lengre en kamp å kjempe. Det er det som er målet, at det ikke skal være et spørsmål hvem jeg er kjæreste med, at jeg ikke må komme ut av skapet hver gang jeg begynner i ny jobb, men at det er helt naturlig uansett hvilket kjønn min partner har. Det skal ikke ha noe å si. Hvis jeg forteller noen at jeg har en dame som kjæreste er det ikke lenger noen som spør meg «hvem som er mannen i forholdet?». Det gjør meg ikke noe å få slike spørsmål, men jeg håper vi kommer dit at det er like naturlig å være skeiv som å være hetero. Det er ikke unaturlig å være skeiv, det er bare ikke like mange som er det.