Studenttinget med klart nei til Honours-program

Blant andre grunner til at de er imot, er at du kan ta så mange studiepoeng du vil.

Torsdag 05.09 stemte Studenttinget over et eventuelt Honours-program ved NTNU. Bakgrunnen for vedtaket er at UiO, som første universitet i Norge, innførte et honours-program denne høsten. UiB planlegger allerede å opprette et lignende studium, og styret ved NTNU vil diskutere saken denne høsten.

Det viste seg raskt at det var relativt få som ønsket et Honours-program på NTNU. De som var positive hadde derfor en tung jobb med å overbevise et flertall på tinget om at Honours-program på NTNU er en god ide. Det greide de ikke.

Etter en avstemning var Studenttingets vedtak klart: Nei til Honours-program ved NTNU.

Her er noen av argumentene som veide tyngst:

Ekstra ressurser til et slikt program vil gå utover kvaliteten til de studieretningene pengene skal hentes fra.

Det er allerede mulig på NTNU i dag å ta flere studiepoeng enn 30 per semester, for de som er ambisiøse og ønsker ekstra studiebelastning (Honours-programmet gir 35 per semester).

Programmet medfører en forsterkning av allerede eksisterende sosioøkonomiske forskjeller. For eksempel ved at Honours-studenter ikke vil ha like god tid til å jobbe siden av studiet, og søkere må derfor ha råd til å finansiere dette selv.

Honours-programmet på UIO var det studiet med aller høyest opptakskrav for førstegangsvitnemål i høst (61.1). Det er bare 10 plasser på hver av studieretningene til Honours-programmet, humaniora og realfag. En skreddersydd hverdag med personlig oppfølging, tett samarbeid med forskningsmiljøet og tilgang til mer ressurser er noen av fordelene ved studiet. Programmet blir følgelig referert til som et elitestudium. Noe sånt ville ikke Studenttinget ha noe av i studieporteføljen til NTNU.