The Lumineers - 3

På 3 går The Lumineers bort fra allsang rundt leirbålet men leverer fortsatt et sterkt og følelsesladd album.

The Lumineers har en stund nå utmerket seg i indiefolk-sjangeren med to kritikerroste album, The Lumineers og Cleopatra. Etter å ha vært ferdigstilt siden september i fjor er nå deres kanskje mest personlige og råeste ugivelse her. 3 holder fortsatt på bandets særegne preg, blant annet med den grove og gjenkjennelige stemmen til frontsanger Wesley Schultz som bærer låtene. Samtidig er det en modenhet ved dette albumet både i musikalitet og tekst som bringer et slags friskt preg over det.

Tittelen 3 gjenspeiler at albumet er delt inn i tre kapitler. De skildrer narkotikamisbruk over tre generasjoner, hvor hvert av kapitlene tar for seg en karakter av den oppdiktede Sparks-familien. Selv om delkapitlene, Gloria, Junior Sparks og Jimmy Sparks, allerede var utgitt som EP-er før albumet kom får de en slags ny betydning når de nå er sammensatt til en komplett historie. I tillegg gir 3 oss tre bonuslåter som komplimenterer det allerede følelsesladde albumet, selv om de ikke bygger videre på historien som fortelles.

Selv med sterke låttekster som skildrer et tungt tema, bryter 3 det jevnt over rolige tempoet som preger plata med låter som «Gloria», «Soundtrack Song» og «Life in the City». Disse er av den mer dansbare og oppløftende arten. I tillegg finner man to av de lengre innslagene på nesten 6 minutter hver, «Leader of the Landslide» og «Jimmy Sparks», som begge føles ut som to låter sammenslått i en. Begge starter tungt og trist, men endres halvveis til en helt annen låt med mer trøkk i. «Jimmy Sparks» er også kanskje kjennbar for mange da det ble skrevet en versjon av denne låta kalt «Nightshade» til det Game of Thrones-inspirerte albumet For the Throne.

Låta «Salt and the Sea» og bandets vakre cover av Leonard Cohens «Democracy» er gode eksempler på hvordan 3 virkelig trykker på hjerterota. Albumet er kanskje ikke det man tar av til på fest, men det er heller ikke det man ønsker eller forventer av The Lumineers. Dette er en plate som vil ta deg med på oppturer og nedturer, og som er i stand til å vekke følelser i enhver lytter.