Trist fordi du ikke får NTH-ring? Nå planlegger NTNU egen ring for alle mastere

NTNU vil avholde en konkurranse for å bestemme ringens design.

Tidligere har man hatt en doktorgradsring for de med avlagt doktorgrad og NTH-ring for sivilingeniører og arkitekter. Nå ønsker NTNU en ny ring, for alle som har avlagt en mastergrad. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken. NTNU vil ikke være den første institusjonen i landet som tilbyr en lignende ring.

– Både NHH, NMBU, Chalmers og KTH, for å nevne noen, tilbyr dette. Tiden er moden for oss også. Det er jo en fin profilering for NTNU og hyggelig at noen studenter vil bære slike ringer, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU til Universitetsavisa.

Hun sier også at NTNU synes det er rimelig å gi et tilbud til en større andel av studentmassen enn de som har mulighet til å skaffe seg en ring for øyeblikket. I tillegg har NTNU registrert en interesse for en slik ring.

Ikke diskutert bachelor-ring

NTNU har annonsert en designkonkurranse på Innsida for å avgjøre utseende på ringen. Vinneren vil motta 60 000 kroner, andreplassen 30 000 og tredjeplass får 10 000 å trøste seg med. Bidrag må blant annet være unisex og ha en utsalgsverdi på under 6000 kroner.

For de som skulle frykte at hvem som helst kan skryte på seg en master for litt fingerpryd, vil det i likhet med i dag kreves en rekvisisjon fra NTNU for å bevise at man er kvalifisert til å eie ringen. Det er fortsatt hverken avkreftet eller bekreftet om det kommer en bachelor-ring for de som ikke orker fullt fem år ved NTNU.

– Vi har ikke diskutert om vi skal tilby bachelorgradsringer, men vi vet aldri hva som kan skje i fremtiden, sier Munkeby til Universitetsavisa.