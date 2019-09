JPEGMAFIA - All My Heroes Are Cornballs

Alt er galt i 2019.

I løpet av sommeren har rapperen, produsenten og Twitter-legenden JPEGMAFIA reklamert heftig for sitt tredje album med utallige lovnader om at fansen kommer til å bli skuffet. Når han har blitt konfrontert med denne noe spesielle markedsføringstaktikken i intervjuer har han svart at albumet rett og slett ikke er bra, og at han derfor vil at folk justerer forventningene sine så langt ned som mulig. Til magasinet Paper uttalte han “It's 2019, you gotta do it wrong. Everything's all wrong anyway.”

Skuffelsen uteblir i alle fall hos meg denne gangen, for det er ikke mange artister som gjør 2019 så bra som JPEGMAFIA aka Peggy. All My Heroes Are Cornballs tar opp tråden fra fjorårets Veteran, et album som med tiden har vokst fram som en favoritt hos meg – mye takket være hans særegne evne til alltid å sjokkere og snu forventninger på hodet. Det er også tilfellet med dette prosjektet, hvor nye overraskelser venter rundt hver sving. Etter de mørke høydepunktene «PTSD» og «All My Heroes Are Cornballs» dukker det for eksempel plutselig opp en ett minutt kort låt om å kose seg med den tradisjonelle Jamaicanske drinken Sorrel.

All My Heroes Are Cornballs er et album med låttitler som «Jesus Forgive Me, I Am A Thot», «Grimy Waifu», «Post Verified Lifestyle», «Beta Male Strategies», og «BasicBitchTearGas» (sistnevnte er et No Scrubs-cover). JPEGMAFIA er åpenbart et produkt av samtiden og for noen kan sikkert de mange internett-kulturelle referansene bli i meste laget. Likevel, gjennom sin spesielle miks av eksperimentell rap, RnB og glitch hop skaper han også et produkt som gjenspeiler den tragikomiske samtiden vi har vært så (u)heldige å havne i bedre enn noen andre.

Alt er kanskje galt i 2019, men på All My Heroes Are Cornballs gjør JPEGMAFIA så og si alt helt riktig. Resultatet er et spektakulært sammensurium av stilarter og kunstneriske innfall uten et eneste kjedelig øyeblikk, og en aldri så liten langfinger til dem som måtte mene at hip hop har blitt ensformig og kjedelig i sin forholdsvis nye tilværelse som mainstream-sjanger.