Masterring: Hot eller harry?

Med en ring håper NTNU å binde alle uteksaminerte sammen. Vi spurte framtidens mastere på Dragvoll om de ønsker vitnemålet på fingeren.

Mandag 16. september skrev Under Dusken at NTNU arrangerer en designkonkurranse for en ny ring til studenter med mastergrad.

Dagbladets Ola Magnussen Rydje var kjapt ute med kritikk og omtalte den nåværende NTH-ringen som både jålete og harry. Rydje skrev også at han håpet ledelsen ikke ville gjennomføre skapelsen av en tredje ring tilhørende NTNU, da de allerede har NTH og doktorgradringen fra før av.

Det var daværende NTNU-rektor Gunnar Bovim som i 2018 tok beslutningen om at universitetet skulle ha tre offisielle ringer og at mastergradsstudentene dermed skulle inkluderes som ringbærere. Den planlagte ringen har blitt diskutert i mediene det siste døgnet – men hva mener egentlig masterstudentene selv om en ny ring?

Siri Gunnarshaug, 22 år, master i film- og videoproduksjon

Vil du ha mastergradsring?

Foto: Maria Bye Brattbakk Siri ønsker seg en mastergradsring, men bare om den er billig.

– Ja, hvis den er billig. Hvis det er snakk om 4000 kroner, for eksempel, da blir det et litt vanskeligere spørsmål.

Hvorfor?

– Det er jo for å vise at jeg har fått en grad, så når jeg er gammel og grå kan jeg vinke barnebarna bort og si: ”sjå her!”

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– Jeg er positiv til det, jeg. Det er litt prestisje, da, fordi man har jobba og gjort seg fortjent til noe ekstra.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Den må være fin! Kanskje plain, men ikke helt giftering heller. I alle fall ikke som doktorgradsringen!

Hun kommenterer at hun ikke vet om hun skal prøve seg i designkonkurransen.

– Men hvis jeg gjør det, så satser jeg på å vinne!

Lars Andreas Haaø Fossestøl, 24 år, master i film- og videoproduksjon

Foto: Maria Bye Brattbakk Lars Andreas forteller at om han ville gått med ringen, så ville det blitt ironisk fleksing.

Vil du ha mastegradsring?

– Jeg ville kanskje hatt ja. Det spørs litt på prisen egentlig. Eller jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg ville hatt – fordi jeg ville ikke gått med den.

Hvorfor?

– Jeg ville hatt den litt sånn ironisk. For når man ser den, så tenker man ”oioi, gått master på NTNU!" Men så har jeg tatt master på Dragvoll – i filmproduksjon. Hvis jeg skulle hatt den, så hadde det derfor blitt for en slags ironisk fleksing.

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– De som kjøper ring blir ansett som litt elitepersoner og jeg er fan av Norge og janteloven – så jeg er ikke helt fan av den typen statussymboler. Jeg skjønner at det er en gammel tradisjon, men jeg synes helt ærlig det er litt pretensiøst.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Den måtte ikke sett ut som en giftering og ikke med en kule på, slik som sivilingeniørringen. Den måtte vært unisex og den måtte kunne ha et utseende som oppnår den samme statusen som de andre ringene.

Lars Andreas forteller videre at han kunne tenkt seg å delta i konkurransen hvis han hadde hatt litt bedre tid, men at ingen får gleden av å se hans bidrag denne gang.

Les også: UKA annonserer bøttevis av komikere i Dødens Dal.

Sigurd Vaagland, 23 år, master i film- og videoproduksjon

Foto: Maria Bye Brattbakk Sigurd vil ikke ha noen ring og synes det blir for pretensiøst.

Vil du ha mastergradsring?

– Nei, jeg vil ikke ha ring.

Hvorfor ikke?

– Jeg har ikke noe behov for det og ser rett og slett ikke verdien.

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– Jeg tenker at det er litt pretensiøst. Det jeg tar med meg fra utdannelsen min, er det jeg har lært, og ingen ring kommer til å gjøre meg bedre i studiet mitt.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Jeg ville ikke gått til innkjøp av en sånn ring uansett hvordan den hadde sett ut, så det spiller egentlig ingen rolle for meg.

Vibeke Uthaug, 22 år, master i geografi

Foto: Maria Bye Brattbakk Vibeke synes at det hadde vært artig med et symbol som binder alle Trondheims studenter sammen.

Vil du ha mastergradsring?

– Ja, det vil jeg gjerne.

Hvorfor?

– Det hadde vært artig å ha et symbol på mine fem år her i Trondheim til seinere tid. Enda bedre om det var tradisjonsrikt for alle som studerte master i Trondheim. Ring er i tillegg noe jeg bruker i hverdagen.

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– Jeg synes det er fint med slike symboler som skaper et større fellesskap på tvers av linjer. De bør helst ha en pris som gjør at flertallet har mulighet til å anskaffe det.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Den burde være generell, sånn at den gjelder alle linjer og ikke bare noen. Helst symbolsk med en forklaring bak de ulike komponentene, noe alle som har studert master kan stille seg bak og identifisere seg med.

Viktor Lunde, 23 år, master i musikkvitenskap

Foto: Maria Bye Brattbakk Viktor har ikke helt bestemt seg for om han vil ha masterring, men den bør i hvert fall ikke være glorete.

Vil du ha mastergradsring?

– Vet ikke helt ennå. Jeg har ikke akkurat tenkt ”ah, det vil jeg ha”, men jeg har ikke bestemt meg helt ennå.

Hvorfor ikke?

– Det kommer litt an på om den blir fin eller ikke.

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– Jeg synes de bringer noe positivt med seg. Man bør jo være stolt av den graden man har tatt og ringen fungerer som en liten ting som kan være et symbol på det.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Den måtte hatt et moderne design. Ikke glorete i alle fall. Jeg synes NTH-ringen er litt teit, så noe som gjør at man har en påminnelse for seg selv, uten at alle andre nødvendigvis legger merke til den.

Les også: Da orrhøna fløy inn vinduet under en forelesning, havnet hun på byggstudentenes middagstallerken.

Siri Trønsdal, 27 år, planlegger å ta master i sosiologi

Foto: Maria Bye Brattbakk Siri synes en mastergradring er et koselig symbol på hva man har oppnådd.

Vil du ha mastergradsring?

– Ja, hvorfor ikke?

Hvorfor?

– Det er jo litt artig, da. Et koselig symbol på hva man har oppnådd, på en måte.

Hva synes du generelt om denne type ringer?

– Jeg ser ikke noe negativt ved ringene i det hele tatt. Her i Norge er vi jo veldig glade i janteloven, men man kan ikke bry seg om det. Man må være stolt av det man har oppnådd.

Hvordan ville ringen ideelt sett ut for din del?

– Den bør være minst mulig – ikke for stor eller en som synes for godt. Kanskje i sølv, med en liten diamant?

Merk: Sigurd Vaagland har tidligere vært medlem av Studentmediene i Trondheim.