Første slipp til Trondheim Calling

Én av elleve artister fra Trondheim

Til vinteren feirer festivalen Trondheim Calling ti år. I dag slippes de første elleve artistene til årets festival. Trondheim Calling skriver i et presseskriv: «jubileet skal feires på flere vis, men i hovedsak med å lage tidenes festival med masse musikk for fremtiden».

Den rap-glade festivalgjenger har mye å glede seg til når festivalen går av stabelen i februar. Sjangeren dominerer dagens slipp med artister som TRULS, Myra, Safario og Kontrollert Kaos, hvorav alle er Oslo-baserte bortsett fra sistnevnte, som holder til på Sunnmøre.

Tacobitch er også bekreftet til årets festival. De solgte ut TYVEN under KlubbPstereo i august, hvor de gjorde seg bemerket med en syrefest av et show. I presseskrivet til Under Dusken beskriver Trondheim Calling bandet som «et interdisiplinært kollektiv bestående av ambisiøse mennesker som er lei av å ikke ha det gøy».

Trondheim Calling er på mange måter Trondheims svar på by;Larm og satser på både bransje- og publikumsfavoritter. På deres nettsider skriver de «Trondheim Calling jobber for å heve regionens nasjonale og internasjonale aktivitetsnivå, kompetanse og omdømme innen musikkproduksjon».

Cora Sandel er foreløpig det eneste bandet som flagges som Trondheims-basert. Riktignok har andre band, som Blomst, også røtter herfra, men er nå basert i Oslo. Videre skal Torgeir Waldermar, The Switch, Deathcrush og I See Rivers innta byen til vinteren.