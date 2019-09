Nytt stjerneslipp til UKA

Alesso tar med to norske popstjerner

Dødens Dal skal allerede gjeste en trippelkonsert, hvor Lemaitre og Kakkmaddafakka skal varme opp for The 1975. Nå skriver UKA i en pressemelding at DJ-en Alesso tar med seg to norske pop-helter: Julie Bergan og Sonny Alven.

Bergan har de siste årene prydet P3s spillelister med hits som «Arrigato» og «Ignite», hvor sistnevnte er et samarbeid med K-popstjernen Seungri. I tillegg har hun blitt nominert til flere prestisjetunge priser, blant annet både under Spellemann og P3 Gull. UKA skriver i pressemeldingen at stikkord for denne opptredenen er girlpower og energi.

Sonny Alven har blitt en av norges mest etterspurte DJ-er, med hits som «Our Youth» og «All in My Head», og han har vært å se på flere av landets største festivaler. I tillegg har også Alven vært nominert til en Spellemann; «Our Youth» var aktuell til å vinne Årets låt med sine 40 millioner streams. Fana-artisten har planer om å slipper mer musikk før jul, og er ifølge UKA ikke fremmed for å vise frem noe av dette til publikummet i Dødens Dal.

Satsning på festivalopplevelsen

Pressesjef i UKA, Markus Drange, forteller at de to trippelkonsertene har vært en bevisst strategi fra UKA for å gi en helhetlig festivalopplevelse.

– Vi har utvidet tilbudet for å ligne mer på en festival hvor man får flere opplevelser i en konsert med headliner pluss dobbelsupport-modellen. Det er første gang vi gjør det på denne måten og i denne skalaen. Vi er veldig fornøyde og gleder oss til å invitere hele Trondheim til Dødens Dal, sier Drange til Under Dusken.

Videre forteller han at dette er det siste store artistslippet til UKA-19, men at programmet i sin helhet ikke er helt ferdigsluppet.

Dette er første gang Julie Bergan spiller for et arrangement i regi av Samfundet. Sonny Alven har spilt på Elektrosamfundet, samt varmet opp for Anna of the North tidligere. I tillegg til disse to trippelkonsertene er blandt annet Ylvis med Hit for Hit som support og Sigrid med Anna of the North som support blitt sluppet til Dødens Dal.

