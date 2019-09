Dropp semesteroppgave, dra på quizkveld

Lei av intense studentfester og tinnitus? Vi har samlet et hendig utvalg quizzer du kan sjekke ut!

Med en så mangfoldig studentby som Trondheim kan det være greit å ha noe å gjøre på fritida. Noen driver med sport, andre med linjeforeninger, og noen bare liker å sitte under et teppe med en serie eller ei bok. For de som liker best å briefe med kunnskapene sine, og samtidig være sosial, burde man vurdere å dra på quiz.

– Det er både gøy og sosialt. Samtidig er det en måte å komme seg ut på, forteller student og quizdeltaker Marius Johansson på Ladejarlen.

– En annen flott egenskap med quiz er at det er lavterskel, og alle kan være med. Man er ofte på lag med opp til fem andre, og etter min mening er det ikke fysisk mulig å trekke ned quizlaget sitt.

En avveksling fra gruppeprosjekter og stress

På Ladejarlen kan en få forskjellige typer quizer med tema som allmennkunnskap, mat og drikke, musikk og annen trivia. Quizmaster og eier av Ladejarlen Nazif Tunc kan fortelle at han lager quizene selv, med det mål å lage spørsmål med varierende vanskelighetsgrad slik at mesteparten av målgruppen kan oppleve både utfordring og mestring.

Videre sier han at det ikke bare er quiz som skaper den gode stemningen på quizkveldene, men at det er en kombinasjon av lokalet og deltakerne

– Det er ikke bare fordi det er gøy med quiz, men fordi de vil sosialisere. Det er målet, forteller Tunc.

Blant de mange utestedene i Trondheim er det flere som tilbyr quiz på kveldstid. Døgnvill Burger er en av dem, og arrangerer quiz i sine lokaler hver tirsdag.

– Det er meg det. Det er jeg som er bra med quiz, sier quizmaster Ørjan Trottland hos Døgnvill Burger.

Trottland føler at quizen i hverdagen er en «social equalizer». Selv tenker han at quiz er for alle, så lenge du selv føler at du vil like det.

– Quiz går heller på personlig preferanse enn demografi. Det er lavterskel og gir en unnskyldning til å drikke på en hverdag. Blant annet er det populært for studenter, selv om det ikke er én spesiell aldersgruppe som er her.

Quiz i Trondheim