Nå kommer Foodora-streiken til Trondheim

57 nye Foodora syklister tas ut i streik fra og med 2. oktober. 27 av disse er ansatte i Trondheim.

For fire uker siden ble 102 ansatte i matleveringstjenesten Foodora tatt ut i streik. Så langt har det vært flere opptrappinger, men foreløpig kun blant ansatte i Oslo. På grunn av to ukers varslingsplikt på uttaket trappes ikke streiken opp før 2. oktober. Da vil totalt 252 syklister være i streik, både i Oslo og Trondheim.

Ifølge Foodoras egne hjemmesider ble selskapet etablert i Oslo i 2015 og finnes idag i byene Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I en pressemelding fra 19. august, dagen før streiken ble iverksatt, sier Foodora selv at kravene til Norges Transportarbeiderforbund, som er en del av Fellesforbundet, er for store

– Vi er positive til forbedrede avtaler og samarbeid om det, men kravene til NTF i denne tariffavtalen er umulige for oss å leve med per idag, sa sjef i Foodora, Carl Tengberg, den gang.

Videre sier Tengberg at dersom disse kravene skal imøtekommes hadde Foodora blitt tvunget til å legge ned, eller eventuelt kutte ut faste ansettelser som resten av bransjen.

Står selv for eget utstyr

Sigurd Østvang Abert jobber hos Foodora i Oslo. Han har ikke noe negativt å si om arbeidsplassen sin, men forteller at de selv må stå for utstyr som mobiltelefon og sykkel.

– Vi står selv for eget utstyr og det fører med seg kostnader, spesielt på vinteren når det er mye salt på veiene.

Lønna, som i snitt ligger på 157 kr i timen, er ikke høy nok til å kompensere for skade og slitasje på utstyret. Han forteller også at lønnsnivå i Foodora er det samme som for 3 år siden.

Uenighet om streikebryteri

Et sykkelbud fra selskapet Easy Freelance ble leid inn av Foodora etter streikestarten 20.august. LO mener at dette er ulovlig og vil vurdere søksmål for å få en fast ansettelse for det aktuelle budet.

Foodora selv avviser påstanden om streikebryteri. De sier at de i streikeperioden har vokst med ti prosent og dermed fått et økt behov for syklister. I en epost til Aftenposten skriver Carl Tengberg at de respekterer streiken og de streikende, men at de har hentet inn nye syklister for å dekke veksten.

I en melding til NTB sier Bjørn Jonassen at det vil ramme Foodoras aktivitet i Trøndelag betraktelig, med tanke på selskapets størrelse der.

– Vi håper de ser at kostnadene ved å signere en tariffavtale er små sammenlignet med et omdømme som nå står i brann, forteller han til E24.

