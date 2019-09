10 års jubileum for NTNUI håndball

NTNUI Håndball samlet over 260 gamle og nye spillere for å feire klubben. Det hele ble avsluttet med en maktdemonstrasjon mot Steinkjer.

På lørdag feiret NTNUI ti år siden Dragvoll- og Gløshaugen håndball ble fusjonert etter krav fra Norsk håndball-forbund. NTNUI håndball og idrettslaget sparte ikke på kruttet da de skulle feire jubileet.

– Vi har satt av hele helgen og invitert både gamle og nye spillere til arrangementet, forteller Rune Moland Haugen, leder for jubileumskomiteen.

Jubileet

Fredag var alle samlet på ME for å åpne jubileet. Det var antatt at det ville bli cirka 150 påmeldte for arrangementet, men hele 260 personer bestående av alumni og nye spillere tok turen opp til Trondheim for å feire klubben.

– Det var helt fantastisk å se hvor sosialt det var på ME. Vi ønsket å vise oss fram som én klubb og feire felleskapet. Klubben har betydd så mye for så mange, fortalte Haugen.

På lørdag formiddag startet den virkelig store feiringen da jubileumsturneringen gikk av stabelen. Lagene bestod av de 260 påmeldte og gikk så godt som knirkefritt.

– Det var godt over all forventing. Vi var litt nervøse på skader siden en del av spillerne ikke har spilt håndball siden de sluttet i NTNUI, men det gikk kjempebra. Det var viktig å inkludere både nye og gamle spillere i jubileet, og turneringen var en fantastisk sjanse til å gjøre akkurat det.

Turneringen ble avsluttet med 2. divisjonskampen mellom NTNUI sitt herrelag mot Steinkjer.

– Vi har fått flyttet på nesten alle kampene slik at 2.divisjonskampen mot Steinkjer er den eneste kampen som blir spilt av NTNUI Håndball denne helgen. Så håper vi på at flest mulig møte opp på kampen og at hjemmelaget henter inn en seier.

Knuste Steinkjer

På kampen var det møtt opp 150 supportere, hvor det var et overlegent antall NTNUI-supportere samt noen få fra bortelaget. NTNUI Ultraz sto for stemmingen, og vartet opp med tromme, flagg og fengende heiarop.

Hjemmelaget kom inn til stormende applaus fra tribunen og ble møtt med store glis og vink fra spillerne.

Det var ingen tvil om hvem som var klar for kamp. NTNUI sitt seks-null forsvar var bunnsolid og straffet Steinkjer gang på gang i åpningsminuttene. Det hele toppet med en overlegen keeperprestasjon av Anders Grytbakk.

Steinkjers første mål kom ikke før ti minutter var spilt. Da hadde hjemmelaget allerede puttet inn syv mål og dannet seg en solid ledelse for resten av omgangen.

Det solide forsvar- og keeperspillet som ledet til de effektive kontraangrepene til NTNUI preget i stor grad kampbildet og lagene gikk til pause på stillingen 16-6.

Jevnere andreomgang

Andreomgangen ble jevnere, men den bunnsolide innsatsen fra førsteomgangen gjorde at bortelaget aldri var i nærheten av å ta igjen ledelsen. Kampen endte med en komfortabel 31-20 seier til NTNUI.

Med sin eksepsjonelle innsats fra førsteomgangen var det ingen tvil. Keeper Anders Grytbakk ble kåret til banens beste spiller. Han benyttet anledningen til å takke lagkameratenes innsats i forsvar.

– Lagets forsvarsjobb var mye av grunnen til at det gikk så bra i dag. De gjorde jobben min enklere, forteller Grytbakk etter kampen.

Fornøyd med kampen

Trener Ruben Engen ved NTNUI er fornøyd med hvordan kampbildet utviklet seg, men mener at det fremdeles er rom for forbedring.

– Vi spiller helt fantastisk de første 15 minuttene og de siste fem i førsteomgangen. I andre omgangen har vi lengere perioder hvor vi gjør for mange feil på begge sider av banen. Men i alt var det en solid kamp og vi tar en komfortabel seier, forteller Engen.