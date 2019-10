Gi fuglen grønne vinger til UKA-21

UKA kunne stått i bresjen for et nytt studentopprør i klimakampens ånd. Den muligheten lot de glippe.

Det står stor respekt av å ha drevet festival i over 100 år. Man skal på alle vis berømme UKA for det de gjør for studentbyen Trondheim, og ikke minst for hva UKA gjør for Samfundet. I tillegg skiller festivalen seg ut med det brede spekteret av arrangementer i programmet sitt. Som kultursjef Agnete Djupvik sier til Under Dusken «kommer alle til å like noe, og mange kommer til å like mye».

Fra 14. til 19. oktober har UKA dedikert sitt program til Grønn UKE. Da kan publikum ta del i alt fra søppelrydding og vintagemarked til temafest med «Peace and love». Såkalt grønnvasking er ikke et nytt fenomen. Tidligere har Norwegian blitt kritisert for å ha «verdens mest miljøvennlige flytrafikk». Klesgiganten H&M lager klær av resirkulert plast, samtidig som de samme klærne slipper ut mikroplast når de vaskes. Miljøvennlighet er kort fortalt lite lønnsomt for det private markedet og forbrukerne er mer enn villige til å kjøpe seg god klimasamvittighet.

Årets lokalvalg, hvor miljøpartier som MDG og SV har økt massivt i oppslutning, har nok en gang bevist at miljøproblematikken står høyt på agendaen. Årets ungdomsopprør og skolestreiken for klimaet viser at klimakrisen er viktig, spesielt for unge. Nettopp derfor er det synd at store aktører som UKA forsøker å overbevise publikum om å leve miljøvennlig, samtidig som deres egen hovedsponsor står i bresjen for oljebransjen og roper «pump baby, pump».

UKA-19 hadde en gylden mulighet til å kaste seg på den grønne bølgen som nå flommer over hele verden. Et nytt studentopprør i klimakampens ånd virker ikke så fjernt. Den sjansen lot UKEstyret dessverre gå fra seg.

Bildet er ikke svart-hvitt. UKEstyret og de andre frivillige fortjener helt klart applaus for den jobben de har lagt ned. De er nok også fullt klare over paradokset som er Grønn UKE i skjønn harmoni med oljegiganten Equinor. Å forsøke å legitimere det framstår dessverre kun som naivt. Det er hverken UKA eller publikum tjent med.

Etter nærmere to år med planlegging skal fuglen snart sparkes ut av redet for å se om den kan fly. Man kan bare håpe på at den har fått grønne vinger innen UKA-21.

