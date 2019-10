Du skal ikke tolerere at din arbeidsgiver bryter loven.

Som ny student er det mange ting å sette seg inn i de første ukene av studiet. Hvilke bøker skal jeg ha? Hvor er forelesningssalen? Hvor finner jeg en toga til togafesten? Da er det andre spørsmål som blir glemt i alt mylderet, som for eksempel: Er du fagorganisert?

Du tror kanskje at det er noe du bør tenke på når du er ferdigutdannet, men de fleste studenter har jobb ved siden av studiene – hele 90 prosent hvis du regner med sommerjobb. Samtidig opplever unge arbeidstakere oftere enn eldre lovbrudd i arbeidslivet. I sommer besøkte LOs sommerpatrulje 4788 bedrifter landet over og snakket med sommervikarer og unge arbeidstagere. Hos fire av ti fant LO brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene. Mye gikk på overtid, manglende informasjon om overtid, men også brudd på minstelønnssatser.

Det lønner seg å forsikre huset før det brenner. Det bør også gjelde arbeidslivet. Som 20-åring med jobb i serveringsbransjen har du krav på 167,90 kr per time etter den lovfestede minstelønnen. Hva ville du gjort hvis du innså at kafeen du jobbet i ga deg dårligere lønn enn dette? Lar du det gå eller ville du sagt ifra til sjefen? Mange kan ikke sine rettigheter, eller orker ikke ordne opp fordi de tenker at jobben bare er midlertidig. Med et medlemskap i en fagforening er saken litt enklere. Da kan du få gratis juridisk hjelp til å ordne eventuelle problemer som kan oppstå på arbeidsplassen, og sparedeg for stress som kan oppstå under dårlige arbeidsforhold. Enten om det bare er for å få råd til hvordan du kan ordne opp i saken selv, eller direkte kontakt med arbeidsplassen på dine vegne, stiller fagforeningen opp for å løse ditt problem.

Som student eier du kanskje ikke et eget hus, men du har som oftest en del eiendeler. Knuser du PC-en din kan det fort bli et par tusen å betale hvis du ikke har forsikring. Som medlem i et LO forbund har du derimot innboforsikring uten egenandel inkludert i medlemskapet, den dekker også dine eiendeler hvis du tar de utenfor hjemmet. Så da er det bare å miste telefonen sin i do på fest eller knuse PCen uten å tenke på om det blir middag den neste uken eller om det blir færre øl på byen framover.

Dette og mange andre fordeler kan du få som medlem i et LO-forbund. Medlemskapet koster ikke mer enn at det er spart inn hvis du mister telefonen din i do på fest. Derfor er spørsmålet heller: Har du råd til å ikke være organisert? Valget - det tar du selv, men det lønner seg.