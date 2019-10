Her er UKAs musikalske klimaks utenfor Dødens dal

UKEbookerne mener festivalen har noe for alle, mye for mange og mye bra for de musikksære.

THORVALD NESS Stilling

Knausbooker



Programanbefalinger

Alle knauskonsertene, Gundelach og Bendik Giske, Safario, Dragongirl og Digitalism



AGNETE DJUPVIK Stilling

Kultursjef



Programanbefalinger

Date med kjæresten på No. 4 og Sidebrok

Annenhver høst inntar UKA Trondheim med sitt gedigne kulturprogram. Pro­grammet inneholder et bredt spekter av musikalske opplevelser, humorrike kvelder med standup, revy og teater, samt kursing i alt fra norsk brennevin til stress­mestring. Med et så bredt og mass­ivt tilbud kan det, selv for den mest strukturerte student, bli vanskelig å holde oversikten over hva som bør prioriteres og ikke. Derfor kan under­tegnede med glede presentere en kort innføring i alt du trenger å vite om de musi­kalske høydepunktene på pro­grammet.

Logikken bak programmet

Thorvald Ness har hatt ansvaret for kon­sertene på Knaus, Samfundets minste scene, under UKA, og har jobbet ut fra en instruks om å anskaffe frisk og ny musikk, og sette sammen et pro­gram pre­get av musikalsk variasjon.

– Det sikrer vi gjennom god dialog i booking-gruppa, hvor vi snakker om hva vi driver med og pitcher ideer til hver­andre. Vi er cirka åtte stykker som ofte tar med seg hver sin bakgrunn og kompe­tanse inn i gruppa. Det bidrar til å sikre at det er noe for alle på pro­grammet.

Det siste punktet resonnerer godt med be­skrivelsen kultursjef Agnete Djupvik kommer med av UKAs profil.

– Vi pleier å si at alle skal like noe, og mange skal like mye. Slik finnes det et tilbud i alle sjangre, samtidig som vi prøver å ha et fokus på at det ikke skal være så dyrt. For eksempel er det mange av konsertene på Knaus og Klubben på Samfundet som er gratis å gå på.

Stipendtilpasset inngang

Bookingprosessen har tatt drøye ett og et halvt år, hvor mye av tiden har blitt brukt på å finne likevekten mellom artister som alle digger og som alle har råd til. Her trekker Agnete frem Fieh-konserten som et illustrerende eksempel.

Foto: Jonas Halse Rygh EKSPERTRÅD: Kultursjef Agnete Djupvik oppfordrer til å gå på alle kulturarrangementene.

– Mange synes det er veldig rart at vi har Fieh gratis i Klubben når de er så store at de kunne solgt ut Storsalen. Vi hadde lyst til å ha konserten i Klubben likevel, da vi synes det er et viktig prin­sipp at det er tilgjengelig for stu­denter som ikke har så mye penger.

Selv om de finner artister som er vill­ige, er det fortsatt mye annet som må falle på plass, og Thorvald kan konstatere:

– Arrangementene UKA har booket til festivalen hviler på veldig lange mail-tråder, ettersom det handler om å klare å forhandle fram priser som passer den jevne studenten i Trondheim.

Lang og kronglete vei

Selv om de har hatt relativt god tid på seg til å snekre sammen programmet, kan det fort være en lang og kronglete vei fra mailutveksling til inngått avtale. Bookingen skal passe med UKAs bud­sjett, artistens turneprogram og prefe­ransene til studentmassen i Trondheim. Spesielt når man forsøker å hente inn de virkelig store artistene kan det bli problematisk.

– Det er veldig ofte sånn at begge sid­ene har veldig lyst, men at for eks­empel både Storsalen og Dødens dal er for små scener for artistene, eller at det klaffer dårlig med artistens turnéplan, sier Agnete.

Selv om logistikk fort blir en kilde til problemer og kluss, veies det heldigvis i noen tilfeller opp med engasjement og godvilje fra artistens side.

– Heldigvis er ofte artisten også giret på å få til ting slik at man får til å lage avtaler som begge parter blir for­nøyd med. Et eks­empel er Arif. Han er en dritsvær artist vi har kapasitet til i Storsalen, og vi gikk for en dobbelt­konsert siden han var så giret på å få det til. Det kommer til å bli et sinnsykt bra show, forteller hun.

Hva bør du ta deg tid til?

Selv om UKA er kjent for å påkoste seg store internasjonale bookinger er det fortsatt mye musikalsk gull gjemt blant de mindre konsertene.

Når det kommer til de obskure artist­ene på programmet, hvilke kon­serter bør de som ikke er spesielt musikk­interesserte få med seg?

– Jeg tror Safario er en veldig spenn­ende artist, han spilte i nesten full sal under Øyafestivalen. Jeg må si at det er helt rått at en fyr som nå skal spille på Knaus drar i gang så mye energi hos folk, sier Thorvald.

Foto: Jonas Halse Rygh KNAUS-KURATØREN: Thorvald Ness mener selvsagt at du bør få med deg alle knauskonsertene han har booket.

Her kan undertegnede opplyse om at musikken til Safario bør være likbar for de fleste som vibber med samtidig popmusikk.

Når det kommer til å utfordre egen musikksmak mener Thorvald at det er spesielt en artist som stikker seg ut på pro­­grammet.

– Dragongirl. Hun er eksperimentell, nesten en performancekunstner. P3 skrev om henne, og beskrev musikken hennes som tekno på grensen til det dans­­bare. Så det ligger i det eksperi­mentelle grense­landet, ettersom hun gjør mye ut av seg live for å skape et show utenom det vanlige.

For de som synes Safario blir litt for heftig og Dragongirl litt for fjernt, så finnes det heldigvis en del av musikk­­­programmet som ikke krever en brennende interesse for musikk. Musikkprogrammet i Dødens dal med Sigrid, Alesso og The 1975 utgjør en fin motpol til de mer eksperi­mentelle og mindre bandene på Knaus, og Agnete trekker frem Ylvis «The Expensive Jacket Tour» og Hit for Hit som et bra tilbud for de som ønsker fest og moro.

– Det er en konsert og ikke en standup­-kveld med Ylvis, de er vel så mye artister som komikere. For å beskrive det veldig kort er de ikke særlig selv­høytidelige, så det kommer til å bli høy allsangfaktor, med mye som er kjent og kjært for folk.

Prioriteringer for den musikk­interesserte

Når det kommer til hvordan de ekstra musikk­­interesserte bør orientere seg i det mass­ive UKEprogrammet har Agnete følg­ende råd:

– For det første tenker jeg å gå på kon­sert for å smake på ny musikk. For den som er glad i noe litt spesielt og eksen­trisk vil jeg anbefalt å dra på Gundelach, en artist som kommer til å få et stort gjennom­brudd snart. Bendik Giske, som han holder kon­sert sammen med, er også er et kjempe­talent, og jeg tror det blir en helt spesiell konsert.

Videre anbefaler Thorvald å støtte opp under vår felles skandinaviske kul­tur på Knaus i form av Melby fra Sverige og Motorikk fra Danmark.

– Det var veldig gøy å oppdage de to bandene, og jeg anbefaler alle å forsøke å gjøre det samme, sier han.

Her skytes det inn en siste anbefaling fra Agnete om å dra på Digitalism på Knaus.

– De er dritfete hvis du er giret på elek­tronisk musikk og god stemning, så dra dit. De kommer til å ha tidenes sceneshow.