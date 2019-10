Høstens håndverksøl

Studenter lider gjerne av kombinasjonen trangt budsjett og høyt ølforbruk. En løsning er å brygge ølen selv.

Ølutstyr koster gjerne litt, men det er viktig å huske at det aller meste er en engangskostnad. Desto mer utstyret brukes, desto mer vil det lønne seg. En anbefaling er å spleise på et bryggesett sammen med nære og kjære. For dem som lider av mangel på tid, penger til utstyr eller ikke liker øl, er det mulig å kjøpe ekstraktsett til øl og cider.

Du trenger 5,8 kg malt:

• 2,8 kg Maris Otter Pale Malt, Maris Otter - 5.9 EBC

• 2,7 kg Sekado Pilsen Bohemian - 3.1 EBC

• 0,3 kg Thomas Fawcett Pale Crystal Malt - 75 EBC



Vann:

• 17,52 liter til mesking

• 15,8 liter til skylling



Humle:

• 10,3 g Chinook 12,1 %

• 69 g Cascade 5,5 %

• 69 g Centennial 8 %



2,5 g næring for gjær



Basisutstyr:

• Bryggekjele

• Maltrør

• Gjæringskar (med lokk, pakning og gjærlås)

• Spiralkjøler

• Meskespade (eller tilsvarende)

• Hydrometer (eller tilsvarende)

• Egnet desinfiseringsmiddel

• Egnet rengjøringsmiddel

• Rist



2 slanger (som tåler varme)



Termometer (som tåler varme og væske)



Kjøkkenvekt



Til flasking:

• Korker

• 1 Glassflasker

• Korkemaskin

• Sukker



Cascade-kalaset

Cascade er en av humletypene som bidro til oppblomstringen av håndverksølkulturen i USA, og har etter hvert blitt en fast gjenganger i amerikanske brygg. Den ble først kultivert i den amerikanske delstaten Oregon på grunn av dens motstandsdyktighet mot sykdom. Større brygghus tok den først i bruk da deres faste forsyning av tyske humletyper stoppet opp etter at også de ble rammet av sykdom. Undertegnede har valgt å bruke den i en amerikansk pale ale, APA, med det melodiske navnet ABC CCCPale Ale.

Slik gjør du:

Få en oversikt over hvilke ingredienser som behøves og bestill dem hos nærmeste utsalgssted. Som tommelfingerregel har de som jobber der god kunnskap og kompetanse på ølbrygging, så om du er i tvil om noe, spør dem.

Mesking: Fyll omtrent 17,5 liter vann i bryggekjelen, varm opp til 66 grader celsius, og sett inn det tomme maltrøret. Når vannet når 66 grader, tilsett malten. Vannet skal holdes stabilt på 66 grader i 90 minutter, med jevnlige omrøringer. Bruk termometeret for å sjekke temperaturen regelmessig. De fleste bryggekjeler har en tapp nederst. Tapp gjerne litt av blandingen under mesking og mål temperaturen der, da den kan være høyere enn ved overflaten. Hell blandingen tilbake etter måling.

Skylling: Løft maltrøret ut av bryggekjelen, sett maltrøret på risten og skyll gradvis gjennom med rundt 15,8 liter vann. Dette vil hente ut det gjenværende sukkeret. Det er ikke viktig å være helt presis på volumet for mesking og skylling. Det viktigste er at du tar høyde for at en del av vannet vil forsvinne under koking, og at du sjekker Specific Gravity (massetettheten i forhold til vann) med hydrometeret mellom stegene. Dette gjøres for å beregne alkoholprosent, som er et mål på om brygget er suksessfullt eller ikke.

Koking: Varm vørteren opp til 100 grader, og kok den i 90 minutter. Når det gjenstår 60 minutter av koketiden, tilsett 10,3 g Chinook humle og bland. Når det gjenstår 15 minutter av koketiden, tilsett 23 g Cascade, 23 g Centennial humle, og pakken med næring for gjær. Sett spiralkjølen inn i bryggekjelen 15 minutter før endt koketid for å desinfisere den. Når det gjenstår to minutter, tilsett ytterligere 23 g Cascade og 23 g Centennial.

Foto: Antonia Mangold

Koble en slange fra spiralkjølen til vasken (tapper kokende vann) og en til springen (tar inn kaldt vann) og kjøl til en temperatur mellom 20 og 25 grader. Vær forsiktig med vannet som kommer ut av slangen i vasken, da dette vil være kokende varmt. Hell vørteren over i et gjæringskar. Tilsett og bland pakken med gjær og vær nøye på at blandingen er kjølt ned nok slik at gjæren overlever. Etter koking er det svært viktig at alt som kommer borti vørteren er helt rent. Vær også oppmerksom på å behandle innsiden av gjæringskaret varsomt, da det er lett for bakterier å henge seg fast i rifter og sprekker.

Gjæring: Vørteren skal primærgjæres i 14 dager, på et sted som holder en jevn temperatur på 18-20 grader. Når det har gått 7-10 dager tilsettes 23 g Cascade og Centennial humle. Etter 14 dager kan ølen flaskes.

Flasking/karbonering: For karbonering på flaske, vask først glassflaskene i oppvaskmaskin, og rengjør dem med rengjøringsmiddelet for å fjerne smuss og lignende. Desinfiser så med desinfiserings-middelet. Fyll flaskene med vørteren, tilsett litt sukker (typisk 100 g per 20 liter øl) for karbonering og kork flaskene ved hjelp av en korkemaskin. Sukkeret kan også lages som en sukkerlake som helles oppi vørteren og fordeles. Flaskene kan stå i noen dager for å karboneres ferdig og for å la alt av bunnfall sette seg. Drikkeklarheten bestemmer man best ved å smake seg fram.