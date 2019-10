Vetle Rem har laget buksedress av Avengers-gardiner. Som dragartisten Sarah Tonin nekter han å bli satt i bås.

– Noe av det som er skikkelig gøy med drag er at du ikke har noen regler, og at du kan finne ut selv hva du har lyst til å gjøre. Man trenger ikke alltid å male seg som en pen dame i ansiktet. Du kan være noe helt annet.

Vetle er en 23 år gammel student fra Lørenskog, like utenfor Oslo. Han er nå på sitt siste år av masterløpet i industriell kjemi og bioteknologi, med spesialisering i bioteknologi. Det var først etter han kom til Trondheim at han begynte med dans, noe som fort skulle bli en viktig del av livet hans.

– Det var en venninne av meg som skulle være instruktør på NTNUi dans, og da spurte hun vennegjengen om det var noen som hadde lyst til å komme på gratis prøvetimer. Jeg var nysgjerrig, så jeg møtte opp, og syntes det var veldig gøy, forteller han.

Det første semesteret var ballett den utvalgte dansestilen, men da han deltok i NTNUis danseshow ble han inspirert til å prøve ut flere typer dans.

– På showet fikk man se hva alle de andre holder på med, og da var det litt sånn «Det der ser sykt fett ut og det der ser sykt fett ut», så jeg måtte bare prøve mer. Nå har jeg vært innom omtrent alle stilene de har, sier han og ler.

Etter å ha testet mange av NTNUI Dans sine forskjellige dansetilbud har han nå hovedsakelig fokus på moderne dans. I tillegg har han drag som hobby og er med på å skape et mer aktivt lokalmiljø i Trondheim som dragartist Sarah Tonin.

Les også: UKErevyens forkastede sketsjer kommer til sin rett.

Drag som kunst og uttrykksform

Foto: Margit Rønning Omholt

– Det er litt vanskelig å definere drag, fordi det er vanskelig å sette regler for det. Man kan si at det er så mye som kan være drag, men den typen jeg driver med er en type performancekunst. Du lager et nummer, det blir en egen underholdningstype.

Vetle fortsetter med å fortelle hvordan prosessen med å lage sin drag-person gir ham spillerom til å kombinere forskjellige kreative uttrykksformer.

– Jeg syns det er morsomst å finne opp en slags karakter eller et uttrykk, også liker jeg veldig godt å tegne, male, sy og drive med mange andre kunstformer. Så kombinerer jeg det til noe som kan realiseres på en scene.

Friheten man har, og mangelen på regler for hvordan drag skal gjøres, er noen av aspektene som dras fram som spesielt viktig med drag.

– Det desidert morsomste er å sette ut i livet hele den figuren jeg skaper, og det å realisere en visjon. Man tenker kanskje med en gang at du er en mann som kler deg som en dame, eller kler deg i en kjole, men jeg synes det er morsommere å bare kle meg i de klærne jeg vil.

Muligheten til å kombinere så mange forskjellige uttrykksformer og skape forskjellige karakteristikker er noe Vetle jobber mye med når han opptrer som Sarah Tonin. Der mange dragartister blir plassert i en bås, er dette noe han mener man ikke kan gjøre med Sarah Tonin.

– Jeg har på en måte ikke definert Sarah så mye som en karakter, fordi jeg lager så mange forskjellige uttrykk at det er vanskelig å redusere henne til én ting. Jeg liker å ha spillerommet til å lage noe jeg syns er kult.

Fikk du med deg? Endelig ble det faktisk klubb i Klubben.

Inspireres av norske artister

For Sarah Tonin lager han alle antrekkene selv så langt det lar seg gjøre på studentbudsjett. Inspirasjonen kommer fra mange forskjellige ting, hvor muligheten til å lage helt egne ting og kombinere uttrykksformer trekkes fram. Han er også veldig glad i sterke mønstre og blomstrete motiver, i tillegg til å teste sine ferdigheter ved å bruke avklipp og reststoffer fra tøy.

– En gang fant jeg et stoff som helt klart var beregnet for barne- eller gutteroms gardiner med Hulken og diverse andre Avengerskarakterer på, så lagde jeg en kul buksedress i dette stoffet. Man ser ikke umiddelbart hva det er, men hvis man ser litt nærmere så er det sånn «Okei, dette er barneromsgardiner». Det blir liksom noe publikum kan utforske litt selv, forteller han.

Når det kommer til personer som inspirerer ham, kommer blant annet Jenny Skavlan fram som en person han ser opp til.

– Ikke nødvendigvis stilen hennes, men hun holder på med så mye gjenbruk og redesign og sånt, og det er jo noe jeg setter veldig pris på og har lyst til å gjøre mer av, forklarer han.

Til opptredener og lipsyncs blir norske artister brukt som inspirasjons-kilde.

– Kaja Gunnufsen syns jeg er veldig morsom for hun har så mye god tekst, det er mye å spille på og mye å gjøre med sangene hennes.

Foto: Lotte Vetaas

Vil etablere et miljø

Vetle er en del av gruppen The Secret Flamingo som satte opp to show under årets Pride-feiring i Trondheim. Den trondheimsbaserte gruppen ble opprinnelig startet av dragartist Eirik Gogstad aka Erika Ta Strofe og burlesque-artist Lillian Susann Danielsen, også kjent som Strawberry Lilly tidligere i år, med et mål om å etablere et mer aktivt miljø i Trondheim for drag og burlesque. Før sommeren var Vetle med på det første showet til gruppen og hadde sin første ordentlige dragopptreden som Sarah Tonin. Gruppen består av de eneste dragartistene Vetle kjenner, men han forteller at de gjerne vil bli en større gruppe.

– Jeg kan vel fortsatt telle på fingrene hvor mange drag queens jeg kjenner til i Trondheim, så det er rom for å vokse, for å si det sånn.

Showet Pride Bonanza bestod av opptredener på Me Nightclub 13. og 14. september, hvor både gamle og nye medlemmer av The Secret Flamingo inntok scenen.

– Pride Bonanza blir på en måte en fortsettelse av det som ble startet før sommeren, men det er også en Pride-fest og da følger jo alt det viktigste med Pride.

Prides mange aspekter

– Først og fremst er Pride viktig, ikke bare for meg, men for hele LHBT-bevegelsen, sier han og lener seg engasjert framover mot bordet.

I vår samtale kommer vi inn på de mange aspektene Pride har. Selv om Pride i dag er en feiring av mangfold og skeiv kultur ble det først startet som en protest mot undertrykkingen av LHBT-mennesker og bærer med seg en viktig historisk bakgrunn.

– Pride ser i dag veldig ut som en feiring, og vi har mange ting som er verdt å feire. For eksempel har vi likestilt ekteskap, men vi må også huske på at det er mange holdninger mot homofile som er triste. Det er fortsatt veldig mange steder i verden det ikke er lov til å være homofil, sier han og legger til:

– Det er noen som sa at før kjempet man for rettigheter, men nå kjemper man for aksept. Vetle snakker også om hvordan Pride har blitt mottatt i forskjellige land i verden, og kommenterer på de nyere tendensene til å demonstrere mot Pride ved å arrangere Straight Pride.

– Når man ser nyheter om at noen skal ha Straight Pride, ser man at de misforstår de hele konseptet med hvorfor man har Pride for homofile i utgangspunktet. Det handler om at man skal kunne være seg selv og ikke skjemmes over det.

Han ser på Straight Pride som bakvendt med tanke på at heterofile aldri har møtt den samme motstanden og diskrimineringen som LHBT-mennesker.

– Det har jo aldri vært ulovlig eller på noen annen måte negativt å være streit. Vetle mener vi har kommet langt i Norge når det kommer til aksept, men at det fortsatt er mer å kjempe for.

– Det kan fortsatt være vanskelig å si at man har guttekjæreste hvis man er gutt fordi man er redd for folks reaksjoner. Man vet ikke hvor man har folk til en hver tid. Hvis man er homo er det alltid en ekstra terskel med hva man kan si, og hvor mye kan man vise det.

Drag står ut som noe spesielt viktig i denne sammenhengen ved at det skaper en trygghet og et inkluderende miljø for å være den du vil.

– Noe som også er gøy med drag er at man er så åpenbart skeiv. Det er veldig befriende, for når vi opptrer gjør vi det i et veldig trygt miljø, forteller han.

Video: Åtte studenter du møter på lesesalen.

Usikker framtid

Vetle innrømmer at han ikke tenker så mye på framtiden, men har mer fokus på livet akkurat nå.

– Jeg syns det er viktigst å leve i nuet, men på et eller annet tidspunkt er jeg ferdig med skole. På et eller annet tidspunkt er jeg i jobb. Og på et eller annet tidspunkt lever jeg kanskje med noen.

Selv om drag har blitt mer populært de siste årene, er dragmiljøet fortsatt for lite i Norge til at han noen gang ser for seg at det vil bli en fast jobb. Likevel vil han fortsette med drag som en sidesyssel så lenge han har muligheten og interessen for det.

– Man får lov til å utfolde en slags fantasi, noe som er helt annerledes fra hva du normalt sett vil være. Det er jo mye av det som gjør drag til drag, det er noe helt nytt. Du er på en måte ikke deg selv, men likevel er du det, sier han.