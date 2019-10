10 tips for å overleve NTNU

En nyutdannet student gir sine beste tips for å klare seg gjennom studietiden.

1. Gi litt faen

Du er god nok som du er. NTNU er for mange første gang de ikke lenger er best i klassen. Det er kanskje vanskeligere å få toppkarakterer enn på videregående. Det er helt greit, det er helt vanlig, og det er lov å stryke og prøve om igjen. La de andre få gjøre sin greie, også gjør du din greie. Du føler kanskje at du ikke får til alt du vil, og at andre i klassen gjør det bedre enn deg, men prøv å tenke deg om. Sammenligner du dine verste kvaliteter med dine klassekameraters beste? Sammenligner du deg selv, og bare deg selv, med ti eller flere andre og føler at du ikke er god nok? Det er veldig vanlig, og det er nærmest umulig å komme ut på topp. Minn deg selv på at du er god nok som du er, og at karakterer er mindre viktig enn din karakter.

2. Bli med i frivilligheten

Da jeg begynte i 2013 var det badekarpadlingen som ble mitt første sosiale nettverk. Det var inngangsporten til mitt engasjement i linjeforeningen Volvox & Alkymisten, og det var en enkel måte for meg å finne nye venner. Det er hundrevis av måter å engasjere seg i frivilligheten på, og linjeforeninga er et godt sted å starte. Det finnes også muligheter ved Samfundet, UKA, NTNUi, ISFiT og mange flere. De fleste kjenner at å engasjere seg i frivilligheten gir mer enn du selv putter inn, og det gir ofte et trygt nettverk og nærevenner.

3. Vær medlem på Samfundet

Det lønner seg. Samfundet gir deg blant annet fri tilgang til en drøss med lavterskelarrangementer, og du får rabatt på så å si alt. Fra drikke til konserter, fra møter til temafester. Samfundsmedlemsskap er økonomisk, og hva ellers skal man gjøre med storstipend?

4. Dra på kjellerene

Dette er for mange en superenkel måte å skaffe nye bekjente, og et supert tilbud til deg som vil finne på noe på en fredag men ikke har noe konkret på agendaen. Det er ofte noen du kjenner der fra før, og det er garantert et sted du kan stifte nye bekjentskap og finne nye venner.

5. Ta et emne du liker

Avansert kromatografi er ikke det gøyeste emnet på timeplanen, og det er mange muligheter for deg til å velge et emne du interesserer deg for snarere enn å ta kun ta de anbefalte emnene i ditt studieprogram. Snakk med din studieveileder for å høre hvilke semestre og hvor ofte du kan stikke på ntnu.no/studier/emnesok og gå bananas i søkeordene. Det er elleve emner på NTNU som dukker opp når jeg skriver «laser» i søkefeltet, men dessverre ingen når jeg skriver lyssabel…

6. Gjør øvingene på egenhånd noen ganger

Jeg strøk i matte i førsteklasse. Det var enkelt å gjøre alle øvingene sammen med to gode venninner som satt på hver side og sa «du bare gjør sånn» hvis jeg satt fast, men jeg lærte visst nesten ingenting. Etter en sommer med relativt flittig lesing bestod jeg konten!

7. Sett opp eposten din

Jeg var nær å ikke få ta eksamen i et emne fordi jeg ikke sjekket studiemailen min ofte nok. En enkel videresendingsfunksjon ville gitt meg rett info til rett tid i privatmailen min. Det finnes guider for dette på innsida.

8. Brukte lærebøker

ibok.no, finn.no, kjøp/salg på facebook og andre sider er her for oss fattige studenter. Det er jaggu en enkel måte å spare noen grunker som du sårt trenger til husleia eller den elendige strømregningen som plutselig dukker opp kvartalsvis. Jeg hadde også et knallkjøp fra Nablas kjellerutsalg da bøkene kostet 10 kr/kg. 20 spenn for termodynamikkboka var mitt beste bokkjøp ever.

9. Be om hjelp

Klassekamerater, undervisere og læringsassistenter kan og vil hjelpe deg hvis du sliter med en øvingsoppgave. Tillitsvalgte studenter (google it) kan hjelpe deg hvis du sliter med noe på universitetet. Sit og NTNU Karriere kan hjelpe deg om du har behov for å prate med noen om motivasjon, mestring, medgang eller motgang. Det er menneskelig å be om hjelp. Ikke vær til hinder for deg selv og spør før det er for sent.

10. Lag en leseplan

Rimelig konkret avslutning på denne artikkelen. Du veit når du har eksamen, og du veit hva du bør ha gått gjennom før du skal i ilden. Lag en plan for hva du gjør når, og følg den. Personlig har jeg alltid laget en plan fra 0800 til 1700. Det er en lang arbeidsdag, men det er mange av mine venner som har sittet i tolv timer eller mer. Jeg tror ikke det er den beste måten å lære på, selv om man noen ganger føler at man trenger et ordentlig skippertak. Les gjerne et kapittel og gjør tilhørende øving før lunsj, også bytter du emne og gjør det samme etter lunsj. Bruk også litt tid på å gjøre tidligere eksamensoppgaver, men vær bevisst på at eksamen sjelden er hundre prosent gjenbruk, spesielt hvis det er ny underviser!