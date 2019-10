Kombinerer toppidrett og studier

NTNUs ordning hjelper studenter som både tar høyere utdanning og er i norgestoppen i sine idretter.

Studenter strever ofte med å finne tid til både fag, verv og avslapning på sofaen. Men det er noen som har en litt annen hverdag. Studentene med toppidrettsstatus kombinerer toppidrett med studie, og de får god tilrettelegging gjennom NTNUs ordning for studenter med toppidrettsstatus.

– Jeg fikk ta en eksamen på et annet sted og tidspunkt enn det som var satt opp. Den tok jeg faktisk på Sjusjøen. Da ordnet NTNU et lokale på et konferansesenter og en person som passet på meg, sier Audun Heimdal, 22 år fra Konnerud.

Han er av studentene som har toppidrettsstatus. Heimdal har studert i Trondheim i fire år samtidig som han har satset på orientering. I år har han vunnet to NM-medaljer og har gode plasseringer i verdenscupen.

– De jeg kjenner som går ingeniørstudier har fått god tilrettelegging av studiene rundt trening og arrangementer, sier Heimdal.

Han studerer materialteknologi og tar 22.5 studiepoeng hvert semester. Det tilsvarer 75 prosent av en normal studieplan.

Viktig med planlegging

Tilrettelegging av obligatoriske øvinger og laboratorieoppgaver er også et tilbud som disse studentene kan benytte seg av.

Foto: Karine Fredriksen

En gang ble han tatt ut til et mesterskap som var lagt til samme dag som en eksamen.

– Jeg fikk godkjent fraværet og måtte ta eksamenen opp igjen til høsten. Det funket det også. Sunnmørsjenta Ingrid Lundanes (22) er også i norgestoppen i orientering. Hun studerer lektor i geografi på normert tid.

– Det er på grensa å gå et fullt studieløp. Det kommer an på fagene om det blir for mye arbeid eller ikke, forteller hun.

Lektorutdanningen har mye praksis, men det har ikke vært noe problem ifølge Ingrid.

– Det har vært god tilrettelegging rundt praksisen. Jeg har fått fritak fra det når jeg har vært på konkurranser og samlinger.

Ingrid har også tatt eksamener utenfor NTNU.

– Jeg har til og med tatt en eksamen i Latvia på en VM-samling. Jeg synes egentlig at NTNU tilrettelegger satsingen min på en god måte.

Grelle farger i vinden: NTNUI har fått nytt flagg, denne gangen uten logo. Flagg-entusiaster feirer seierne

Gode resultater

Årets sesong har gått bra for Ingrid Lundanes. Hun tok medalje i NM ultralang og sprint, noe hun er veldig fornøyd med.

– Framtiden blir spennende. Om to år er det VM igjen, da skal jeg være nærmere enn jeg var i år.

Det går altså an å satse på idrett og studere på heltid. Det kan helgens norgesmesterskap i orientering vitne om. Audun tok bronse på mellomdistansen og Ingrid vant sølv sammen med NTNUI 1 damer på stafetten.

Orienteringssesongen går mot slutten, men semesteret er ikke over. Det blir ingen hvile på disse utøverne før etter eksamenene er levert i slutten av desember.

Kommentar: Vi trenger humaniora, men få vet hvorfor.

Tettere oppfølging

Én måte å kombinere idrett og akademia på er via Team NTNU. Team NTNU er et lag bestående av 13 toppidrettsutøvere hvor målet er å gi utøverne tett oppfølging for å hjelpe dem å gjennomføre høyere utdannelse under toppidrettskarrieren.

Foto: Karine Fredriksen BINDELEDD: Vegard Finserås Rasdal er koordinator for Team NTNU, og tilrettelegger for at utøverne presterer på flere arenaer.

– Team NTNU legger opp til jevnlig kontakt med skole og idrett for å følge opp slik at utøverne ligger etter planen. Vi samarbeider med Olympiatoppen Midt-Norge, utøvernes eget idrettslag eller klubb og universitetet for å få en best mulig hverdag for utøverne, forklarer Rasdal.

Verdien av å være i Team NTNU

Rasdal mener den største verdien i å være medlem av Team NTNU er å få en møteplass hvor man kan treffe andre toppidrettsstudenter.

Utøverne i Team NTNU er delt inn i A-status og B-status. B-status er utøvere som enten ikke har meritter på seniornivå på grunn av alder, men overbevisende juniorresultater, eller utøvere som gjennomfører mindre studieprogrammer som for eksempel årsstudium eller enkeltfag. Utøverne med A-status har tettere oppfølging både ved trening og skole. Av 13 utøvere har ni stykekr A-status.

– Et av kriteriene for å bli med i Team NTNU er at alle holder på med utholdenhetsidretter. Det er gruppens fellesnevner. I år er det tre utøvere fra orientering, tre fra kombinert, to syklister, to fra skiorientering, to langrennsløpere og én skiskytter, sier Rasdal.

Om utøverne driver med vinter- eller sommeridrett avgjør hvordan den faglige belastningen blir fordelt utover skoleåret.

– Hvis utøverne holder på med en sommeridrett så legger de opp til at høsten blir et semester hvor de i større grad er fulltidsstudenter. På våren er det færre fag og utøverne kan fokusere mer på oppkjøringen til mesterskap.

UKA: Våre videojournalister dro på ølsmaking!

Olympiske mesterskap

Under OL-året i 2018 la utøverne opp en langtidsplan. Først må utøverne komme inn på teamet, så blir det laget en plan for både idrett og studieretning. I mesterskapsåret hadde utøverne mindre studiebelastning, og i andre år hvor det er mindre belastning fra idretten blir skolen prioritert.

– Det går mest på utøverne selv og hvordan de vil tilrettelegge sin oppkjøring, forklarer Rasdal. Rasdal mener utøverne tjener på å ta en utdannelse ved siden av idretten. Den tryggheten vil de ha hvis de skulle slutte med idrettssatsing. Samt at flere jobbmuligheter åpner seg gjennom å ta utdanningen.

– Det er også andre ting utøverne sier de tjener på ved å studere, forklarer Rasdal og utdyper:

– De lærer seg studieteknikk som kan kombineres med idretten de holder på med. Studering kan også fungere som en avlastning. Noen dager er litt tøffere enn andre og da kan det det være bra å gå på skolen, koble litt av og være i et studentmiljø hvor man kan tenke på noe annet.

Rasdal er imponert over studentene som kombinerer utdanning med toppidrett. Han mener disse utøverne er et sterkt bidrag til samfunnet.

– De er en fantastisk gruppe mennesker! Det å kombinere høyere utdanning og toppidrett krever noen helt spesielle egenskaper. De er dedikerte og beviser at de kan gjøre flere ting av høy kvalitet samtidig, og lykkes på to krevende fronter, sier Rasdal.