– Dette må være Per Sandbergs favorittrestaurant

Piffi og Gastromat strener bredbeint inn i Cowseas mørke lokaler. Ingen buffékokk kan føle seg trygge når de to revolverjournalistene entrer saloonen. Det første som slår dem er det rotete lokalet. Bordene virker tilfeldig plassert inn mellom svære slyngplanter. Over anlegget ljomer en spilleliste med sanger valgt ut av den musikkansvarlige på Radio Norge.

– Her kunne man lagt Frps landsmøte, sier Gastromat.

Sushi(k)ris(e)

COWSEA Ferjemannsveien 12

Vi spiste: Det meste fra både sjø og land.

Pris: 195 kr inkl. kaffe og dessert.

Tidspunkt: Lørdag, 13.00-17.00

Søndag, 14.00-17.00

Studentrabatt: Nei.

Hvem passer det for: Wham-fans.

Insidertips: Hold deg til burgerne!



Men Piffi og Gastromat er ikke kjent for å skue hunden på hårene. Selv om stedet føles som en Egon-restaurant for blåskjorter, kan jo maten være bra. Det er i alle fall ingenting å si på utvalget. Cowsea er kjent for å servere sushi og burgere side om side, og buffeen fortsetter i samme «surf-and-turf»-stil. Her finner vi både kyllingvinger, spareribs, wok, salat og brød, i tillegg til de førstnevnte retter. Det spørs dog om de ikke gaper over for mye.

– Risen i sushien er smakløs og tørr. Se, den skaller av og ligger igjen og bader i soyasausen, klager Gastromat.

Piffi er enig:

– Dessuten smaker det bare avokado og chilimajones.

– Er dette en barneburger?

Bom på sushien, altså, og det blir ikke fulltreffer på kjøtt- og frityrrettene heller. Løkringene er overfriterte, og er dessuten svære som traktorhjul.

– De står i stil med Moods of Norway-skjortene på bordene rundt oss, sier Piffi.

Neste ut er burgeren, som sammen med sushien er Cowseas signaturrett. Den smaker godt, men Gastromat sluker burgeren i ett jafs, og må uttrykke sin misnøye med størrelsen. Piffi er mer positivt innstilt.

– Jeg liker den hendige størrelsen. Da kan man spise flere, parerer Piffi. Gastromat kan ikke nekte for logikken i utsagnet. Sammen med den uslåelige søtpotetfriesen, er burgeren buffeens høydepunkt.

Tomat med sprut

Foto: Piffi og Gastromat

Idet «Wake me up before you go go» av Wham! går over anlegget for andre gang på en halvtime, har Gastromat en liten cherrytomatulykke. Han forsvinner inn bak saloondørene som leder inn til toalettet. Piffi tar en kontemplativ bit av focacciaen mens han venter, men må brått melde retrett. Det er like før han skjærer seg i ganen på det tørre brødet.

Til dessert er det fromasj på menyen. Piffi håper på noe friskt for å skjære gjennom smaken av fettet fra løkringene, som fortsatt henger igjen.

– Sitronfromasj er jo en klassiker, sier Piffi håpefult.

Men nei, her er det kun vanilje og en kunstig jordbærsmak å velge mellom.

Klisne fingra

– De burde heller kutte sushien og fokusere på det de kan best, så hever de kanskje nivået på kjøttrettene også, sier Gastromat med kjennermine, mens våre kjære gourmeter forlater lokalet til tonene av tredje Wham!-avspilling.

– Jeg føler jeg har BBQ-saus overalt, sier Piffi og tørker hendene på buksebeinet.