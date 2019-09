Profilbildet ditt endrer ikke verden

Hvor mye har det å si at at noe deles en million ganger på internett? Ikke mye hvis det glemmes en uke senere.

Se for deg dette: Noe grusomt har skjedd i verden, og noen lager et innlegg eller en hashtag om det og deler dette på sosiale medier. Vi er alle enige om at det er grusomt, det som har skjedd. Mange deler det videre, og alle stiller seg spørsmålet - hvorfor fikk vi ikke høre om dette gjennom tradisjonelle medier? Postene krever at man tar ansvar. Media dekker det store nettengasjementet, men ikke nødvendigvis saken i seg selv. Det kommer en større og viktigere sak som mediene dekker, og etterhvert forsvinner også postene om det på Facebook. Folk bytter tilbake til vanlige profilbilder. Dette er det jeg liker å kalle døgnflueaktivisme.

Det sosiale presset gjør at man vil bytte til profilbilde med banner, for om man ikke gjør det, ser det ut som om man ikke bryr seg om terror i Europa. Det er der døgnflueaktivismen gjør det best. Det er saker alle enkelt kan stille seg bak, fordi ingen synes terror er bra. Det gir en følelse av å bidra i den politiske debatten.

Nå oppfattes jeg kanskje som kynisk. Burde jeg ikke være glad for at folk bryr seg nok til å legge ut noe politisk på sin ellers gjennomtenkte Facebook-vegg? For jeg er jo det, men det jeg vil fram til er baksiden av denne aktivismen. Sakene glemmes. Saken drives av at det er i nyhetsbildet, men det hjelper ikke når engasjementet bare varer til det kommer en ny og større sak. Det skjedde da Amazonas brant. Engasjementet var til å ta og føle på, og hvor enn man snudde seg så var det bilder, statuser og donasjoner. Så kom lokalvalget i Norge.

Nå vet vi hvem som skal styre i de fleste kommuner, men har regnskogen kommet tilbake i nyhetsbildet? Eller på Facebook? Det at det enda brenner i regnskogene synes å ha gått i glemmeboken. Slik er det med alle disse kampanjene. De færreste vet hva som skjedde med #Kony2012, eller hvorfor alle plutselig hadde blå profilbilder.

Døgnflueaktivisme viser kanskje at folk bryr seg, men det er viktig å huske at handlinger veier tyngre enn ord. Verden på internett fører ikke nødvendigvis til endring i den virkelige verden.