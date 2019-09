No. 4 - Duell

Med mye variasjon og et sammensurium av stilarter er gruppas tredje album en buffet av god musikk.

No. 4 imponerer igjen med sitt tredje album Duell, som atter en gang viser at disse jentene vet hvordan man skriver gode låter. Med et album fylt av godt skrevne tekster hvor temaet er kjærlighet, livet og mennesket, er det vanskelig å finne tekster du ikke kjenner deg igjen i. Albumet har også en rekke fine melodier og fengende hooks som setter seg lett på hjernen. Dette gjør albumet lett å svelge, samtidig som det er et album du vil huske mye fra.

Fra første låt «Duell» til siste spor «Hit, men ikke lenger» er det en god variasjon av forskjellige låter som viser at disse jentene klarer det meste, selv om dette kanskje er litt roligere og mindre pop-aktig enn deres tidligere album. Albumet er fullt av låter som er innom sjangre og stiler som funk, ballader, jazz og det som kan føles som visesang. Her er det ikke et kjedelig øyeblikk i et album som aldri blir for mye eller for lite.

Låtene som «Hva kjærlighet er» og «Under deg» kommer tidlig i albumet og viser igjen at No. 4 vet hvordan man skriver sangbare og fengende refreng. Når vokalen i tillegg er utrolig tydelig, og du lett hører alle ordene som blir sunget, så blir det enkelt å synge med. Lydbildet på albumet føles som en blanding av flere stilarter og perioder i musikken. Med flere synther som gir en 1980-talls følelse sammen med stryk og blås viser jentene at de fortsatt ikke er redd for å eksperimentere med instrumentasjon. Dette gjør albumet spennende og artig å høre på.

Det er likevel noen låter som du husker bedre enn andre. Låter som «Duell», «Alt du er» og «Dette er vi gode på» blir kanskje ikke de låtene du du husker best fra albumet. Likevel er de gode låter som bidrar til albumet i sin helhet. Alt i alt er dette en fin pakke låter som gir deg variasjon etter som hver låt er forskjellig fra den forrige. Selv om temaet på låtene ofte er noe like, så blir det ikke gjentagende. No. 4 lar seg heller ikke falle inn under en spesiell stil, så det er noe her for de fleste.

Som sagt er det vanskelig å ikke finne noe man liker med dette albumet. Med saftige hooks, komp som det er vanskelig å ikke bevege seg ti,l og med relaterbare tekster som er artige å høre på, er dette et album det er verdt å sette av tid til. Anbefales å lytte til.

