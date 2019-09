Arkitektstudentene tenker innenfor boksen i anledning UKA

Førsteårsstudentene i arkitektur er i gang med sitt tradisjonsrike byggeprosjekt, denne gangen i Elgeseter park.

Førsteårsstudentene ved det femårige masterstudiet i arkitektur er i gang med sin årlige praktiske oppgave om “fullskala bygging.”

– Dette har vært en tradisjon i mange, mange år, forteller Arnstein Gilberg, førsteamanuensis på institutt for arkitektur og teknologi.

I år gjøres prosjektet i samarbeid med UKA, som skal ha billettluken sin i Elgeseter park som ligger nedenfor den litt mer kjente Høgskoleparken.

– Den skal stå i en container, og så skal vi bygge små rektangulære oppholdsrom rundt, forklarer Karina Friestad, som går første året på arkitektur og design.

Skal leke seg med lys

Foto: Synne Didriksen Noras gruppe skal lage sitt oppholdsrom om til et parallellogram

Hver gruppe har fått mål på hvor stor de forskjellige boksene skal være, sammen med en overordnet oppgave om å “leke seg med lys” og skape et oppholdsrom inne i kubene. De har bare to uker på seg til alt skal være ferdig.

Nora Næssen forklarer at de kan gjøre det de vil med arealet:

– Vår gruppe skal lage oppholdsrommet om til et parallellogram, med en åpning i taket, slik at man får et fint bilde av høstbladene på trærne over boksen. Flere planlegger å lage sitteplasser, mens noen skal lage ting barn kan leke med.

Boksen til Anne-Marthe Hvammen Sikkerbø, Karina Friestad og Peter Nordbrøden skal stå ved siden av en foodtruck, som også blir parkert i parken i forbindelse med UKA.

Foto: Synne Didriksen Anne-Marthe, Karina og Peter skal snekre boksen som skal stå ved siden av UKAs foodtruck.

– I vår boks vil det være tak og sitteplasser, så studentene får et fint sted å sette seg ned og spise mat fra foodtrucken. Det blir et design med mange bokser oppå hverandre, forteller Karina.

– Prosjektet er en fin innledning til studiet, mener Peter.

Akkurat hvor førsteklassingene ved arkitektur og design pleier å sette opp prosjektet sitt varierer fra år til år. I fjor satte de opp installasjonen på Gløshaugen og før det var de på Brattøra. Materialene er sponset av trebransjen, NTNU Wood, og skal bli gjenbrukt etter at de taes ned i november.

Studentene oppfordrer alle å ta seg en titt, når installasjonen er ferdig i neste uke.

