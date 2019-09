Nå har Gløshaugen Idrettsbygg åpnet

Bedre planløsning, moderne apparater, servering, kafé, flotte garderober med badstue og mer åpner for bedre treningsmiljø.

Onsdag 25. september gjenåpnet Gløshaugen Idrettsbygg etter å ha vært stengt i ti lange måneder med oppussing. Før snorklippingen hadde flere hundre studenter stilt seg i kø. En kø som strakk seg langt opp i Singsakerbakken. Dagen åpnet med taler og stilrent danseshow fra NTNUI-dans, for å så geleide den sprekeste delen av studentmassen inn i det ferske treningslokalet.

Foto: Privat Thomas Simonsen har jobbet aktivt med oppusningen og er stolt av resultatet.

Idrettsrådgiver og assisterende prosjektleder for oppusninga Thomas Simonsen i Sit, forteller at han synes åpningsdagen har vært veldig flott.

– Vi har hatt omvisning inne i bygget med forskjellige interessegrupper. Vi har hatt tale og show, men det som har vært mest gledelig er å se alle de studentene som har stått i kø fra klokka halv elleve, langt utenfor denne her adressen for å komme inn i bygget. Da fikk jeg en god følelse på at det her kommer til å slå an, sier han videre.

Effektivisert og modernisert I-bygg

Idrettsbygget har de siste ti månedene gjennomgått en totalrenovering. Med bedre planløsninger, moderne apparater og nye garderober tilbyr senteret et langt bedre tilbud for trening. Det er også ønskelig at treningssenteret skal være et areal for sosial aktivitet. Både i form av trening, men også mer lavterskel sosialisering i den nye kafeen eller i badstue.

Simonsen sier at det som hovedsakelig er gjort er å flytte garderober og vestibylen ned til grunnplanet, samt at de har flyttet treningsarealet opp hvor garderobene tidligere var.

Foto: Bent Kalvehagen Sit har økt kapasiteten betydelig i de ti månedene bygget har vært stengt.

– Vi har gjort bygget større og økt treningsarealet med rundt 230 kvadratmeter. Vi har økt visualiteten i bygget med glassdører inn til alle saler og treningsarealet. Vi har gjort bygget universelt utformet slik at alle kan delta og vi har en bedre tilpasset innhold i forhold til brukergruppene våre, forteller han.

Økt popularitet og omdømme

Gløshaugen idrettsbygg har hatt rykte på seg for å være vanskelig å orientere seg i, i tillegg til at det ofte har vært trangt om plassen. Idrettssjef Trine Rishovd i Sit, håper og forventer at dette nå skal forandres.

– Før var det seks bittesmå garderober, nå er det to større, ett for kvinner og ett for menn, pluss ansattgarderobe. Det er mye mer logisk framkommelighet i bygget.

Veldig mye gangareal som egentlig var dødareal før er nå utnyttet til treningsareal. Det er også blitt langt lettere å finne frem.

Foto: Bent Kalvehagen Allerede i åpningsøyeblikket sto mange klar med treningstøy.

– Vi forventer høyere besøkstall enn før. Vi har også en forventning om at folk er mer fornøyde med Gløshaugen. Det har vært et rykte om at det er veldig fullt og vi håper og tror det har forandret seg. For eksempel hadde vi tidligere seks løfteplattformplassen til dropp av vekter, nå har vi 18. Kapasiteten på enkelte ting er doblet, der det var mest kø er der vi har utvidet mest. Vi forventer også at folk opplever at de har mer plass og får trent der de vil, når de vil, avslutter Rishovd.