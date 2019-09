Stor økning av gonoré, men det er et håp

Kjønnssykdommen gonoré er mest utbredt blant unge og stadig flere og flere blir smittet. Nå kan det være muligheter for en vaksine.

Tall hentet fra NRK viser at det er mange unge som smittes av kjønnssykdommen gonoré, og hvert tredje år dobles antall smittede.

Gonoré er en kjønnssykdom som smitter gjennom samleie og oralsex og kan være smittsomt i tre til 12 måneder. Fra 2013 til 2018 har antall smittede med gonore økt fra 506 tilfeller i 2013 til 1659 i 2018 ifølge Folkehelseinstituttet.

Kjønnssykdommer kan gi alvorlige helseproblemer og halvparten av kvinnene som får det har ingen symptomer. Men nå kan ny forskning føre oss nærmere en vaksine mot kjønnssykdommen.

– Mye av denne økningen kan komme av migrasjon. I dag reiser vi mer og har sex i et større område utenfor norden. Vi treffer rett og slett flere mennesker med ulike nasjonaliteter. Dette kan være en stor del av årsaken til økningen vi ser i dag og den vil trolig ikke minke, sier Gølin Grini, helsesykepleier ved Sit i Trondheim.

Ny forskning kan bringe oss nærmere en vaksine

Forskere ved Georgia State University sier til NRK at man nå kan være nærmere å finne en vaksine enn det vi har vært tidligere. Dr. Cynthia Nau Cornelissen som er professor ved universitetet forteller at de har funnet ut hvordan bakterien på en ny måte tar til seg sink fra menneskekroppen. Ved å blokkere denne egenskapen kan man bli beskyttet mot gonoré, fordi bakterien vil dø om den ikke får nok sink.

I artikkelen fra NRK kommer det fram at det bare er antibiotika som kan brukes i mot gonoré, men bakterien er i ferd med å bli resistent mot antibiotika og da er det svært lite som vil hjelpe.

Noen merker ingen symptomer

– De fleste som får smitte i urinrøret får symptomer, mens jenter får smitte i skjeden trenger ikke kjenne noen symptomer. Plagene kan komme tidligst fra to til sju dager etter smittetidspunktet. De som har gonoré uten å vite at det kan videreføre smitte, sier Grini.

De vanligste symptomene kan være endring av utflod, smerter i skjeden og at det svir når man tisser.

– Man kan også få blødninger ved samleie når man ikke har mensen og/eller smerter ved samleie. Gutter får gjerne svie ved vannlating og kløe i urinrøret eller på penishodet. De kan også få endringer i utflod. Ved symptomer i endetarm og hals kan man kjenne smerter og hevelser i hals eller kløe og svie i endetarm, forteller hun.

Unge studenter må bruke kondom

Gonoré er hyppig, ubehagelig og symptomene varierer stort ut ifra hvordan man har samleie.

– Mitt beste råd er å bruke kondom når man har samleie med ukjente, opplyser Grini.

– Kondomer er gratis og det finnes mange gode typer. Man kan bli smittet uten at man har symptomer. Hvis man har ubeskyttet sex så anbefaler jeg å teste seg. Man kan teste seg på helsestasjonen for studenter, fastlegen eller helsestasjonen for ungdom om man er under 21.