Sit skal selge Starbucks-kaffe på campus

Sit har gjort en avtale om salg av Starbucks-kaffe på idrettsbygget, Tunga og Kalvskinnet på automat.

Starbucks kommer til Sit. Nå er tilbudet hovedsakelig på Gløshaugen idrettsbygg og i løpet av høsten vil det bli samme tilbud på Tungasletta og Lysholmbygget på Kalvskinnet.

Foto: Benedikt Erikstad Javorovic På utsiden av Idrettsbygget reklameres det for Starbucks on the go.

– Vi vil ha mye av det tilbudet som Starbucks har, det eneste forskjellen her er at det ikke vil bli bemannet. Vi ønsker å tilby et bredere kaffetilbud på campus der hvor Sit ikke har egne kaffebarer per i dag, sier Tone Jevnaker.

Jevnaker jobber som kokk for Sit catering og har hovedansvaret for de selvbetjente kantinene, blant annet Starbucks .

– Vi har valgt å samarbeide med Starbucks fordi det er populært, det er et bredt utvalg, vi håper det kommer til å trekke mange studenter. Det handler også om å skaffe seg kontakter. Vi i sit er opptatt av å bygge et nettverk, derfor starter vi nå et samarbeid med Starbucks.

Studentvennlige priser

– Det vil bli studentvennlige priser, Starbucks er med å sponser kaffen. Det at omsetningen går direkte tilbake til studentene er en av grunnverdiene til Sit. Det gjelder også her. Vi setter ned prisene og bryr oss om å holde prisene nede. Det skal ikke være noen som sitter på toppen å skumme fløten, forteller Jevnaker.

Sit skriver i en post på nettsiden sin at de ønsker at deler av omsetningen skal gå tilbake til studentene.

– Vi vil ha et tilbud som alle studenter kan benytte seg av og tror dette kan bli noe som faller i smak hos studentene.

Det kan bli et større samarbeid

– I dag er det en, det kommer to til. Alt kan skje, men akkurat nå er det ikke noe fokus på å utvide ordningen. Nå vil vi se hvordan konseptet går og så får vi se om vi ønsker å utvide etter hvert, kanskje til å bli over hele sit. Vi i sit håper dette går på skinner og at studentene blir fornøyde, sier Jevnaker.

Det er altså ikke utelukket at samarbeid kan utvides senere.

– Det er viktig for oss at studentene kommer med tilbakemeldinger på hva de synes. Vi tar i mot både ris og ros. Vi vil ikke klare å forbedre tjenestene våre dersom vi ikke får tilbakemeldinger fra studentene, derfor er det utrolig viktig. Nå går vi igang med dette samarbeidet for å prøve å forbedre tilbudet vårt ytterligere. Jeg personlig er veldig spent.