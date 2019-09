Fieh - Cold water burning skin

Når man trenger bakgrunnsmusikk til middagsselskapet

Fieh beskriver seg selv som et musikalsk kollektiv som er «investert i ekte musikk, og å gi en uttalelse til sine jevnaldrende.» Bandet består av vokalist Sofie Tollefsbøl, Ola Øverby på trommer, Andreas Rukan på bass, Jørgen Kasbo på guitar, Edvard Synnes på keys, Lyder Øvreås Røed på horn og trompet, samt Solveig Wans og Thea Arnesdotter Lien på backup vokal. Gjennom musikken deres får en følelsen av at den kommer rett fra hjertet – de koser seg rett og slett med det de gjør. Resultatet etter fem lange år i studio er en jazzballade i form av debutplata Cold Water Burning Skin.

Fikk du med deg? Under Dusken snakket med Fieh i sommer om debutplata, Elton John-skryt og «Dark Soul.»

Albumet åpnes med låta «Samurai/when the summer is through» som legger lista for hva vi har å vente. Versene består av behagelige beats som fører den hviskende og sarte stemmen til Sofie. Dette står hardt i kontrast til refrenget hvor det bryter ut et kontrollert kaos, hvor det føles ut som om hvert av medlemmene får kjøre egen stil og konkurrerer om å høres best. Dette fungerer utrolig nok godt og det vekker interessen for resten av albumet.

Det er derimot få andre sanger som skiller seg ut fra helheten med lignende særpreg. Låtene «Chop Suey», «Flower» og «So fly» flyter såpass over i hverandre at det er vanskelig i si hvilken som er hva. «Glu», som allerede ble gitt ut i 2017, og «25» som kom i fjor, er to av de sterkere innslagene, men de bringer heller ikke noe nytt til bordet. Sammen med resten av de totalt ti låtene på albumet, er de derimot alle gode innslag som viser at Fieh består av veletablerte musikere som vet hva de gjør. Grunnlaget av bass og trommer, krydret med fløyte og trompet, komplementerer den gjenkjennbare stemmen til Sofie paret med koringen til Solveig og Thea. Samlet gir de bandet et særegent preg.

Les flere album, konsert, teater- og kulturanmeldelser her

Dette albumet legger grunnlaget for hva Fieh er, men det er fortsatt masse rom for å vokse. Helhetlig får man følelsen av at de spiller det litt “safe”, og at de definitivt har mer å gå på i framtiden. Dette trenger derimot ikke å være noe negativt, da man ikke alltid kan være banebrytende. Noen ganger holder det med et simpelt ok album. Cold Water Burning Skin går kanskje halvveis i glemmeboka, men er et perfekt innslag hvis man trenger bakgrunnsmusikk til middagsselskapet eller bare noe å ligge å chille til i sofaen etter en lang dag på lesesalen.