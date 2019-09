Drakamp over Nidelva

Sterke strømmer gjorde det vanskelig for studentene å få badekarene over elva under årets Badekarpadling.

Tradisjonen tro arrangeres Badekarpadlingen for 41. gang på Marinen i slutten av September. Engasjementet er stort blant de seks foreningene som stiller med flåter til det som kalles «høstens våteste begivenhet.»

Badekarpadlingen ble startet opp i 1978 av linjeforeningen Smørekoppen og arrangeres årlig av Badcom. Arrangementet er hovedsakelig for førsteklassinger og består av de to kategoriene «fartskar» og «showkar.» Et av målene til arrangementet er å skape engasjement på tvers av linjeforeningene, samt å skape nye vennskap for deltakerne.

– Badekarpadlingen arrangeres delvis på grunn av tradisjon og delvis fordi det er en sykt bra måte å få førsteklassingene kjent med hverandre. Jeg ble personlig kjent med en ganske god vennegjeng for et par år siden, forteller Daniel Styrk Godø-Dempsey fra Badcom.

Kampen om andreplassen

Først ut var kategorien Fartskar, hvor det var førstemann til å fullføre to runder over Nidelva. Årets deltakere bestod som vanlig av Marin (Mannhullet) og Maskin (Smørekoppen), men nytt i år var et veteranlag som stilte med eget fartskar kalt «Krampekaret.»

Foto: Emilie Portås Anderssen Nidelva viste seg å være noe vanskelig å manuvrere denne dagen.

Ikke lenge etter start er det synlig at det er Marin som kommer til å vinne denne kategorien da Maskin og veteranene har problemer med både høyt vanninntak og sterk strøm. Marins sikkerhet om seieren kommer tydelig fram da de velger å sirkle rundt Maskin på etappe to grunnet tidlig forsprang.

Det som fort så ut som å bli en kamp om andreplassen mellom Maskin og veteranene endte med en solid andreplass til Krampekaret. Vanninntaket på karet til Maskin ble et synlig problem på elva, hvor de så vidt klarte å holde seg flytende.

Fra show til drakamp

Sola begynner å skinne når studentene på de seks deltakende flåtene setter ut på elva for kategorien Showkar. I denne kategorien er det ikke fart som teller, men hvem som har best show på vei over elva. I tillegg skal hver flåte plukke opp en «hjemmebrentdunke» og gå gjennom en rekke konkurranser på motsatt side av elva før de kan padle tilbake til Marinen.

Showkar starter sterkt, med mange gode konsepter på flåtene og forsøk på show mens de padler. Dette blir fort noe vanskeligere da studentene må jobbe hardt med å padle for å ikke bli tatt med nedover elva av den sterke strømmen. På vei tilbake til Marinen ender samtlige flåter med å sitte fast i sikkerhetsnettet satt opp for arrangementet, og de fleste av lagene ender med å bruke nettopp dette nettet for å dra seg inn på land.

Spesielt spennende blir kampen mellom Smørekoppen og deres venneforening fra Finland de siste meterne inn mot mål. Smørekoppen, med konseptet «Flåklypa», så tidlig ut til å bli førstemann til å fullføre runden over elva, men møtte problemer med strømmen på veien tilbake over elva. Også flåten til Volvox og Alkymisten «Noah’s Badekar» skiller seg ut av mengden da de ender med å bli tauet inn til Marinen av båten til arrangørene etter å ha satt seg fast i sikkerhetsnettet.

Når padlingen er over og alle lagene har klart å beseire Nidelva er Daniel fornøyd med hvordan arrangementet har gått:

– Selv om det ikke har vært så mange flåter på vannet har det vært en bra dag med godt vær og ingen ulykker noe som alltid er positivt, sier han.