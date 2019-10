Dette er årets UKEnavn

Årets UKErevy skal finne tilbake til sjarmen og lekenheten ved UKA, og setter et skråblikk på frivillig ignoranse i samfunnet rundt oss.

– «Vi vil le,» sa vi da vi fant ut at vi ville lage revy, og siden det var vi ville studenter som skulle gjøre det, fikk vi det til, skriver forfatterkollegie-leder Kari Ellingsen og revysjef Marte Guldvog i en pressemelding.

Da presenningen falt klokka 00.00 natt til torsdag lyste UKEnavnet Vivillé mot de festkledde studentene som hadde møtt opp foran Studentersamfundet for å få med seg avdukingen.

Skråblikk

UKEnavnet har en tradisjon for å ha tre stavelser, og Vivillé er intet unntak. Det er forfatterkollegiet (FFK) til UKErevyen som bestemmer selve navnet, som blir holdt hemmelig helt til UKAs åpningskveld.

I en pressemelding til Under Dusken skriver FFK-leder Kari Ellingsen og revysjef Marte Guldvog at årets UKErevy setter et skråblikk på hvordan vi i Norge og resten av den vestlige verden forholder oss til, eller snarere ikke forholder oss til de alvorlige tingene som skjer rundt oss.

– Vi lever i en tilstand av frivillig ignoranse, hvor det å kose seg og ha det kjekt veier tyngre enn alt annet. Vi ønsker å le, fjase og tulle, heller enn å lage dårlig stemning ved å nevne at kaffen vi drikker er produsert under uetiske forhold, eller at plastsugerøret vi glemmer å sortere vil ta tusener av år å brytes ned, skriver de to, og fortsetter med at fjasing gjør verden til et bedre sted.

Målet er å finne tilbake til sjarmen og lekenheten ved å lage revy.

– Vi bryr oss masse vi, men vi er ikke helt sikre hva vi skal gjøre med det, og er det ikke i bunn og grunn sånn at det er tanken som teller? Vi vet ikke, men en ting er vi derimot helt sikre på, og det er at under UKA er det én ting vi vil; vi vil le.

Gammeldags sjargong

UKEsjef Julian Mæhlen er storfornøyd og gleder seg til avdukingen når Under Dusken kontakter han onsdag formiddag.

Foto: Lisa Botterli Flostrand Slippet av UKEnavn er selve «startskuddet» for UKA. Mæhlen synes de har truffet blink denne gang.

– Første gang jeg så UKEnavnet ble jeg helt sykt glad. Jeg synes at det beholder mye av det gamle, sjarmerende tradisjonsrike med UKA som vi har forsøkt å beholde.

Mæhlen forteller at han gjenkjenner ordlyden fra tidligere UKEr i årets UKEnavn, og at man dermed har beholdt noe av den gammeldagse sjargongen.

Ifølge UKEsjefen skal UKA være en feiring av selve livet. Han trekker fram UKEtoget som et eksempel på en gammel tradisjon som skal dyrke kreativiteten og fellesskapet.

– Det UKA skal gjøre er jo nettopp å spre glede, fellesskap og liv blant folket. Her skal alle føle seg velkomne!

Vivillé har, ifølge Ellingsen og Guldvog, hele tre betydninger. Dette er en tradisjon for UKEnavnet, som også jevnlig brytes, blant annet under UKA-17, Ta-de-du. UKEsjefen synes det er fint at han, i likhet med andre, får gå rundt og undre seg over navnet.

– Oktober er jo for mange en mørk og kald måned. Sånn sett kommer UKA på et godt tidspunkt. Det handler om det byen står for, sier Mæhlen.

– Jeg skjønner at UKEnavnet også er satirisk, men budskapet om liv og gøy står fortsatt der.

