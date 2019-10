Tre fine låter fra Jakob Ogawa var det som skulle til for å finne den behagelige rytmen i en travel hverdag.

På under ni minutter presenterer Jakob Ogawa sine nyeste bidrag på EP-en April. Selv om tittelen ikke stemmer helt med årstiden den blir utgitt, er det ingenting annet ved den som ikke treffer. Her finner vi tre myke låter som mestrer både å få dansefoten til å rolig trampe med til takten, og å trekke inn følelsen av ensomhet.

Les også: Her er UKAs musikalske klimaks utenfor Dødens dal

Første låt ut er «You and I», som den oslobaserte artisten slapp som singel tidligere denne høsten. Den bærer preg av diskotekfølelsen, og hans velkjente vokal gjør en god jobb med å lyse opp en ellers mørk dag. Det er først når jeg hører neste låt ut, «Atari Acid» at en mer nedtrykkende stemning brer seg over meg. Ting går i slow motion, noe som gjør at låta til tross for sin triste lyrikk passer godt inn i hverdagsrytmen min. «Don't tell me you're sorry When you're late» kan man høre Jakob Ogawa synge, og man må jo bare føle med han.

I musikkvideoen til tittelsporet «April» møter vi en bigfoot-lignende skapning med magiske surfebrettskapende øyne. I all sin ensomhet ser vi han surfe, fiske og sitte ved stranden. Hvorvidt han egentlig er ensom eller bare alene, er vanskelig å tolke. Låta er i alle fall en oppløftende musikkopplevelse. Med sin tunge rytme og lette stemning, er det nesten en komisk motsetning til den noe nedstemte teksten, som igjen bærer preg av ensomhet.

Les også: Sit skal selge Starbucks-kaffe på campus

Jakob Ogawa gir oss med April en slags helhet av hva slags popmusikk som passer perfekt til hverdagen. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor musikken hans har rekkevidde langt utover Norges grenser, og det er nok flere enn meg som lengter etter et lengre studioalbum i nærmeste framtid.