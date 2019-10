To NTNU-studenter representerte Norge i puslespill-VM i Spania

Denne uka er det mange som følger med på VM i friidrett, men i helga var det også et annet verdensmesterskap – i puslespill.

På lørdag gikk det første verdensmesterskapet i puslespill av stabelen i Valladolid i Spania. Da satt puslespillentusiaster over hele verden klistret til livestreamen av World Jigsaw Puzzle Championship 2019, hvor over 200 lag fra hele verden konkurrerte om seieren.

Norge ble representert av kompisene Tormod Kårstad (23) fra Sotra og Ole Nesheim (22) fra Kristiansand. De studerer begge to på Gløshaugen, og deler en lidenskap for puslespill. Som landets eneste representanter deltok de i to av tre grener. Kårstad og Nesheim deltok i grenene individuelt og i par, og puslet 500 brikker i hver gren, men klarte dessverre ikke å nå til toppen. De forteller likevel at de syntes det var et artig arrangement.

– Det var stas å være de eneste fra Norge. Det var jo både litt rart og litt storartet, men det ble i det hele tatt en veldig fin opplevelse.

Verdensmesterskapet er en ferdighetsbasert konkurranse som prøver å finne de raskeste puslespillerne i verden, ifølge arrangøren WJPC (World Jigsaw Puzzle Federation). Den deles i tre kategorier som holdes på forskjellige tider, så deltagerne har mulighet for å delta i en eller flere konkurranser. Ingen erfaring er nødvendig, og hvem som helst over 16 år, eller under hvis man er ifølge med en voksen, kan delta.

Mestringsfølelse

Før de meldte seg på VM startet det hele med et prosjekt om å dekke en hel vegg i puslespill. Dette gikk de inn i med et stort engasjement, og delte også prosjektet sitt på instagrammen piece4peace.puzzle. De forteller at det var bare for gøy i starten, og de hadde ikke tenkt de skulle fortsette etterpå.

– Vi startet med å kjøpe et brett på en bruktbutikk. Begge to hadde en liten interesse fra før av, men det tok av da vi lagde puslespillveggen. Så ble det til at vi tok et par puslespill til for å slappe av – for kosens skyld.

Foto: @piece4peace.puzzle (instagram) Her er gutta ved puslespillveggen sin.

For Kårstad og Nesheim er det mestringsfølelsen som gjør puslespill så gøy. For å forberede seg til VM kjøpte pusleduoen en haug med puslespill med 500 brikker. De tok for seg et om dagen, da de ikke hadde så mye tid å ta av. De har også en klar teknikk når de skal pusle så fort som mulig.

– Vi sorterer brikkene på bordet sånn at vi slipper å gjennomgå en brikke flere ganger. Vi deler dem inn i seksjoner som varierer fra motiv til motiv.

Skuffende resultat

De høye forhåpningene til Norges representanter ble knust, da de havnet på en skuffende 46. plass. De sier likevel de er fornøyde med å ha brukt 59 minutter og 56 sekunder, som ga dem en plassering i øverste fjerdedel. I parkonkurransen var det et spansk lag som vant, men så var også de fleste lagene som deltok spanske. Vinneren av den individuelle konkurransen var tsjekkiske Jana Hanzelková, som nå er verdensmester i puslespill med en tid på 46.35.

– Det kunne jo ha gått bedre for oss. Vi fikk se at Norge ikke er den sterkeste puslenasjonen.

De forteller at de dessverre ikke var i toppform da konkurransen begynte. De hadde en lang reise, hvor de var framme halv to kvelden før, og mesteparten av tiden de var i Spania, var de på reisefot.

Før de kom til konkurransen hadde de fått liten indikasjon på det høye nivået. Under konkurransen møtte de andre deltakere som kunne fortelle at de hadde begynt å trene fra de var ned i seksårsalderen. Spesielt Russland er visst ivrige i puslespillidretten. Dette har likevel ikke tatt motet fra dem.

Vil dere delta igjen til neste år?

– Ja, det vil vi! Vi må nesten det nå. Da folk der nede sa «see you next year», så svarte vi ja.

De legger til at til neste år vil de velge seg en bedre måte å reise på.

Så ble det kanskje ikke seier for Norge denne gangen, men med et nytt år kommer nye muligheter. Tormod Kårstad og Ole Nesheim er klare for å kjempe for Norges gode navn og rykte til neste VM. Spørsmålet er om Norge kommer til å stille opp og heie bedre den gangen? En ny sjanse for puslespillerne på Gløs er en ny sjanse for oss til å heie bedre på dem neste gang.

