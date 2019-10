Avsløringen av UKEnavnet farget Elgeseter

Den siste timen før UKA offisielt startet ble det god stemning utenfor Samfundet.

Lyden av «Nu Klinger» og fyrverkeri ringer utenfor Samfundet mens de mange oppmøtte spent teller ned sammen med klokka øverst på huset. UKEnavnet blir møtt med ellevill jubel fra de de mange oppmøtte, flere direkte fra promenadekonserten, ikledd studentergalla. Strindens Promenade Orchester løfter stemninga med sang, dans og spill fra bussen parkert strategisk rett nedenfor hovedinngangen.

Fyrverkerishow

Pirumbanken ble sted for oppskyting av et fargerikt fyrverkeri som økte med intensitet samtidig som midnatt nærmet seg. Da gardinen ble rullet ned og skiltet eksponert ble det et show med blinkende lys fra det nye navnet, så vel som fyrverkeriet som steg opp fra nidelva.

La'kke byen få ro, men la den få merke det er en studenterby!

Det starter med Strinden, men musikken sprer seg fort utover, og når nedtellingen når null har det brutt ut i full allsang og atmosfæren bærer preg av noe mellom nyttårsaften og en DDE konsert. «Vivillé» ligger på alles lepper, og tradisjonen tro er det tre stavelser, og tre betydninger. De tre måtene å uttale navnet på utprøvd høylytt fra samtlige mens alle prøver å være den første til å klare å dechiffrere alle betydningene.

