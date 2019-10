Fem studenter vi møtte på skrivekveld

Studentene får tilbud om hjelp til oppgaveskriving på skrivekveld. Vi drar til Dragvoll for å finne ut hvordan det går.

Biblioteket er godt opplyst og et lavt surr av hviskende stemmer fyller ørene. Dette ville neppe vært noe å merke seg hvis klokken var to, men nå er den blitt syv, og det begynner å mørkne utenfor vinduene. Vi har tatt turen til skrivekveld på Dragvoll for å se hvordan det går med studentene som snart skal levere semesteroppgave. Ingrid Stock kan fortelle at ideen bak skrivekveld egentlig kommer fra Tyskland. Hun jobber for Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) som har arrangert skrivekveld sammen med biblioteket.

– I Tyskland er det vanlig at universitetene arrangerer det som tilsvarer vår skrivekveld. Da skjer det samme kveld på flere universiteter og noen steder varer det hele natten. Når jeg hørte om dette på en konferanse tenkte jeg at vi måtte få til det i Trondheim også, utdyper hun.

Hvert semester blir det derfor holdt skrivekveld på biblioteket på Dragvoll. Da settes det ut te og frukt, og ansatte ved biblioteket og læringsassistenter stiller seg til disposisjon for alle studenter som måtte ønske å snakke om tekstene sine. De som vil kan sitte og skrive alene eller delta i en workshop.

Hva skriver du på?

– En rapport i forskningsmetode. Vi har fått oppgavesett i SPSS og skal liksom late som om vi har forsket.

Hvor mye har du skrevet til nå?

– 1000 ord.

Hvor mye har du igjen?

– 200 til 300 ord.

Når er fristen?

– 18. oktober.

Hvordan føler du deg?

– Jeg føler meg faktisk ganske bra. Det var litt stressende med en gang fordi det så litt mye ut, men det er godt å få oversikt over stoffet.

Hva er motivasjonen din for å komme gjennom skrivingen?

– At jeg skal ta meg høstferie. Hvis jeg blir ferdig før helgen trenger jeg ikke å stresse hjemme hos mamma og pappa.

Hva skriver du på?

– En oppgave om peking og hvilken funksjon det har i dagliglivet.

Hvor mye har du skrevet til nå?

– 600 ord.

Hvor mye har du igjen?

– 900 ord.

Når er fristen?

– 9. oktober.

Hvordan føler du deg?

– Litt stresset. Jeg merker at jeg burde ha satt av bedre tid, men dagene går så fort og jeg tenkte hele tiden at det var god tid igjen.

Hva er motivasjonen din for å komme deg gjennom skrivingen?

– Det er å ta høstferie når jeg blir ferdig.

Hva skriver du på?

– En eksamensoppgave om filosofiske spørsmål knyttet til personlig identitet.

Hvor mye har du skrevet til nå?

– 500 ord.

Hvor mye har du igjen?

– 1500 ord.

Når er fristen?

– 3. oktober.

Hvordan føler du deg?

– Jeg er føler meg ganske stresset siden det skal leveres i morgen, men jeg føler at jeg har fått skrevet mer her på Skrivekveld enn jeg hadde gjort hjemme på hybelen.

Hva er motivasjonen din for å komme deg gjennom skrivingen?

– Frykt for at jeg skal skuffe meg selv. Det er jo en del av hjemmeeksamen, så det hadde blitt litt flaut hvis jeg aldri begynte å skrive og strøk.

Hva skriver du på?

– En masteroppgave om hvilke utfordringer folk med norsk som andrespråk har med stavelsesstrukturer.

Hvor mye har du skrevet til nå?

– 1000 ord.

Hvor mye har du igjen?

– Det skal bli rundt 80 sider til slutt.

Når er fristen?

– 15. mai.

Hvordan føler du deg?

– Jeg føler meg egentlig bra. Det er godt å ha funnet ut hva jeg skal skrive om. Og så har jeg kommet godt i gang med forskningen, som er gøy. Det er derfor jeg ikke har rukket å skrevet så mye til nå.

Hva er motivasjonen din for å komme deg gjennom skrivingen?

– Det er gøy å bidra med forskning på feltet og vite at det kan være nyttig for andre.

Hva skriver du på?

– En oppgave om veganisme og om det kan regnes som en ideologi.

Hvor mye har du skrevet til nå?

– 950 ord.

Hvor mye har du igjen?

– 3000.

Når er fristen?

– 14. oktober.

Hvordan føler du deg?

– Det går bra egentlig. Jeg tror jeg skal komme meg i mål, så jeg er ikke veldig stressa, selv om jeg vet at mange har kommet mye lenger.

Hva er motivasjonen din for å komme deg gjennom skrivingen?

– Det blir vel å få lov til å ta eksamen, få gode karakterer og bli god i faget. Det hjelper jo også at temaet er interessant.