Startskuddet gikk da sverdet kom på scenen

Promenadekonserten sparket i gang UKA-19 i en nærmest fullsatt Dødens dal.

Lokalet bærer preg av mye spenning, med et ivrig publikum ikledd studentergalla. Som ved tidligere år er det komposisjoner fra kjente og kjære filmer som opptar hoveddelen av programmet. Musikken ble som tidligere framført av Studentersamfundets Symfoniorkester, Trondhjems Studentersangforening og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening.

Det første som kommer fra orkesteret er «The Ecstacy of Gold» fra filmen Den gode, den onde, og den grusomme. Dette blir godt mottatt og musikken fortsetter med flere kjente og kjære klassikere fra filmens verden. «Circle of Life» fra Løvenes Konge blir blant annet møtt med stående applaus. Det ble også musikk fra filmer som Star Wars, Ringenes Herre og Pokémon.

Foto: Celine Bergundhaugen

Det skal være galla, men riktignok er det studentergalla som gjelder. Stemningen er like mye staselig og ordentlig som den er er festlig, med diverse montasjer fra tiden fram til UKA på storskjermen.

– Den mest nyskapende UKA som har vært på mange år, sier UKEsjef Julian Mæhlen høytidelig fra scenen da han i aller største grad tar over showet.

Sverd, sang og sjampis

Av de innovasjonene Mæhlen har å melde om er det absolutt én stor favoritt blant de oppmøtte: UKA har kvitta seg med cashless. Det kontroversielle systemet har omsider blitt skrotet og UKA går tilbake til en vanlig betalingsløsning. Etter å ha gitt en hyllest til de frivillige bryter det ut i sang fra UKEsjefen som overlever halvveis på selvtillit, halvveis på sjarm.

Ved tidligere Promenadekonserter har det vært skikk å sablere en champagneflaske for å avslutte konserten, og markere starten på de kommende 25 dagene med fest. UKEsjefen velger derimot å på arthuriansk vis dra opp et enormt sverd, tilsynelatende for tungt til at noen andre klarer å dra det ut av sekken. Etter et par forsøk blir toppen av flaska hogd av, til ellevill jubel. Herfra førte turen for de aller fleste ned til Samfundet, som ved midnatt kunne avsløre det nye UKEnavnet: «Vivillé».