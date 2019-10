RBK-PSV Eindhoven: Livefeed

I kveld tar Rosenborg imot det nederlandske storlaget PSV i andre kamp i gruppespillet i Europa League.

Her er Rosenborg nødt til å ta poeng etter tapet i Østerrike mot LASK. PSV, som er ledet av den nederlandske fotball legenden Mark Van Bommel, er klare favoritter til å vinne gruppe D. De sviktet ikke under presset etter at de slo Sporting Lisboa i sin første kamp. Anført av stjerneskuddet Donyell Malen, som har 12 mål på 15 kamper denne sesongen, er PSV store favoritter også til å vinne på Lerkendal.

Den nederlandske fotballgiganten spilte i Champions League senest i fjor, hvor de blant annet spilte uavgjort mot tapende finalist Tottenham. Rosenborg møter med andre ord et lag som skal være mange hakk over trønderne, som på sin side har sin verste sesong i hjemlig serie på mangfoldige år. I helgen spilte Rosenborg 0-0 hjemme mot Brann i en trist forestilling, mens PSV ikke har tapt en kamp siden julis. Her trenger RBK all støtte de kan få fra hjemmepublikum, og helst litt flaks for å kunne ta med seg poeng. Vi ønsker trønderne lykke til!

Livefeed

7: RBK under press fra gjestene i starten

10: PSV på vei mot RBK målet, men blir avverget

12: Klanen er best til nå og med deres heiarop stormer RBK i angrep, men blir stoppet av PSV

13: MÅL! Kaptein Rosario legger ballen lekkert i krysset fra ca 16 meter. Umulig for Hansen å redde og bortelaget er i føringen.

14: RBK går rett i angrep, men situasjonen ender med et frispark til PSV.

Klanen er til nå den beste delen av hjemmelaget. Selv om trønderne ligger unner dundrer tromma videre.

17: RBK klarer ikke å holde ballen mer enn 30 sekunder av gangen, PSV koser seg nå.

Melding fra den andre kampen i Rosenborgs gruppe. LASK er gått opp i ledelsen mot Sporting CP. Det ser dystert ut for trønderne å komme seg videre fra gruppespillet.

20: Målscorer og kaptein mister ballen på egen banehalvdel og RBK styrter i angrep. Adegbenro tar en finte for mye og ballen blir tatt opp av målvaken Ruiter.

22: RBK frispark fra 30 meter.

23:Ufarlig da ballen skytes 10 meter over målet.

25: PSV med en skudd som absloutt ikke er riktig innstilt på keeper Hansen sitt mål.

27: PSV sin 4-3-3 formasjon er bunnsolid. RBK sliter med å finne rom til sjanser.

28: driblefanten Adegbenro paserer en, to og tre PSV spillere før hann blir felt. Dommer nekter straffe og Adegbenro får frispark.

29: RBK sitt frispark tas hardt, men uten et fin innstilt sikte. Ballen suser forbi både forsvar og angrep og ender med en uskyldig 5-meter.

30: RBK på ny angriper PSVs høyre flanke, ballen går til corner. RBK sin første for kampen.

31: Corneren blir slått og det er kaos i et lite sekund før en PSV spiller får pålet den vekk fra boksen.