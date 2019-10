Legendarisk sensuelt

Bernhoft & The Fashion Bruises ble snytt for headliner-statusen. Det som leveres i Storsalen på Samfundet denne torsdagskvelden er i en klasse for seg selv.

Det er en svett affære som venter de som har møtt opp, og det er ikke bare på grunn av en nesten fullsatt storsal; å ikke la seg forføre av karismaen og det flørtende smilet til Jarle Bernhoft er en bragd i seg selv. Om tilstedeværelsen hans på scenen derimot ikke var nok til å fange oppmerksomheten er definitivt musikken hans det.

Bandet han har tatt med seg er The Fashion Bruises, som Bernhoft påminner oss jevnt og trutt utover konserten. Sammen sparker de kvelden i gang med tittellåta fra albumet Humanoid, som de ga ut sammen i fjor. Bernhoft har publikum i sin hule hånd fra første vers, og det er klart at det vi har framfor oss er noe spektakulært. «Everything will be alright» bringer fram første allsang-øyeblikk, noe låta selv ber om med teksten «you`ve got a friend, get up and sing». For Bernhoft er hele publikums venn i kveld, og han passer på at gleden ved musikken han og bandet skildrer gjenspeiles i publikum. Energinivået er fortsatt på topp under låta «Come around with me», og når Bernhoft følger opp med populære «Lookalike» pulserer hele salen. Han får også her virkelig vist hva han er god for vokalmessig, noe som resulterer i stor jubel når han klinger i de høyere tonene.

«Medication» er som Bernhoft selv erklærer «en kjærlighetsvise til dere», og kjærligheten i rommet er til å ta og føle på. Det er en kontakt mellom artist og publikum som kun de beste klarer å bringe fram. Det idylliske fellesskapet Bernhoft har skapt bryter dessverre midlertidig sammen under låta «Don`t let me go», som roer tempoet ned. Her bryter den kjente «konsertpratinga» ut, og ødelegger stemninga bandet har bygget opp. Dette er synd, da Bernhoft og The Fashion Bruises fortsatt leverer sterkt på scenen. Praten fra salen overdøver musikken gjennom låtene «California» og «Patience revisited». Bernhoft senker derimot ikke energinivået, og drar sakte men sikkert det pratsomme publikummet tilbake igjen. For det han og bandet gir oss fortjener virkelig vår oppmerksomhet i den litt over en og en halv time lange konserten.

Vi får deretter servert låt etter låt med allsang og jevnt over god stemning. Når Bernhoft så danser seg ut med et smil etter låta «For the benefit» er ikke publikum helt klare for å gi slipp enda, der de fortsetter allsangen som trygler og ber etter mer. Bernhoft skuffer ikke, og kommer ut igjen med en vakker solo-framføring av låta «Falter», etterfulgt av «Space in my heart» og «Cmon talk» spilt sammen med bandet. The Fashion Bruises og Bernhoft danser seg så ut på perfekt vis med «Dancing in the streets» av Mick Jagger og David Bowie over anlegget i bakgrunnen. Igjen står vi publikum, dansende og lengtende etter mer, akkurat slik en vel gjennomført konsert skal etterlate oss.