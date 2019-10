Brenn. - Elsker

Frustrasjon og pop-punk på speed.

Duoen Brenn. har sluppet sin første fullengder etter to år i studio og på turné. Edvard Smith Save og Rémy Malchère Pettersen sier selv at Elsker ikke er noe konseptalbum, og det lever plata opp til. Det oppleves heller som en fortreffelig mash-up av frustrasjon og poppete punk, hvor tempo og temperatur går i berg- og dalbane. Hold deg fast!

Første låt, «Mystisk», er et overraskende samarbeid med Kaja Gunnufsen. Den sukkersøte og nasale stemmen hennes passer overraskende godt til rosapunken Brenn. allerede har gjort seg bemerket med. Ellers er låta en klassisk Brenn.-start på Elsker-eventyret. En kort og hardtslående låt med bråkete refreng, selvsagt i beste forstand.

Det har kommet flere etterlengtede norske utgivelser denne høsten: Fieh - Cold water burning skin

Brenn. er eksperter på å sette både ord på og lyd til en frustrasjon alle i tidlige tjueårene føler på fra tid til annen. Kjærlighet, ofte ulykkelig eller uoppklart, er temaet som går igjen – så klart når Elsker er tittelen. «Du og jeg» og «Keen» var forhåndsfavoritter i denne kategorien, men den nye favoritten er en ny låt: «Ingensteds». Låta ligner de to andre i den klassiske Brenn.-komposisjonen, men til forskjell kommer klimakset først i den seige, hjerteskjærende gitarsoloen i bridgen. Dette er den euforiske smerten ugjensidig forelskelse er.

Fansen kjenner duoen fra før gjennom den søte og skranglete punken, men i albumkonteksten videreutvikles lydbildet. Selv om gitaren og skrikingen står i fokus er ikke duoen redde for å bruke digitale løsninger. Bruken av interludes, bridgen i «Du og jeg» og introen i «Aura», er eksempler på dette. Dette er en fet kontrast til råheten i stemmen til Save og de ville gitarsoloene. Lekenheten med verktøyene gir følelsen av moderne rock framfor nostalgien som ofte preger sjangeren. Brenn. bryter med akkurat nok konvensjoner til å framstå som noe nytt, og jævlig spennende.

Energinivået synker litt på avslutningslåtene «Snill Gutt» og «Lillestrøm» – vel fortjent etter en halvtimes lang mosh-pit. Alt i alt er Elsker den perfekte kanalen for å få utløp for frustrasjon og kjærlighetssorg, som hjelper en med å ta sorgen med et smil. Plata egner seg like godt til grining i dusjen som til dansing på fest, da den er stappfull av såre, morsomt ærlige tekster lydsatt av pop-punk på speed.

Les flere album, konsert, teater- og kulturanmeldelser her