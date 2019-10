UKEtoget er tilbake!

UKA 2019 har blåst liv i en tradisjon som har vært død omtrent like lenge som årets yngste studenter har vært i live.

En fyr i Manhullet-uniform med en sixpack øl i hånda sniker seg lynraskt forbi de swingende parene fra NTNUI Dans, mens toner av russemusikk kan høres lenger framme i toget. Alle foreningene har tatt på seg finstasen, og de mest engasjerte har bygd seg flåter. Det er høyttalere, korps, dans, kostymer og til og med to levende hester! Studentene har inntatt Trondheim.

Foto: Jenny Westrum-Rein

Formålet med arrangementet har vært å samle alle studentene i Trondheim, i tillegg til å synliggjøre studentfrivilligheten for resten av byen. Selve UKEtoget består i år av flåter skapt av 52 ulike studentforeninger. Historisk sett kulminerte toget på Torget, hvor formannen i Studentersamfundet klatret opp i et tårn bygd for anledningen og erklærte byen for beleiret og UKA for begynt. I år er det UKEsjefen som skal stige opp i tårnet i stedet. Tårntradisjonen har samlet støv enda lenger enn selve toget, da UKEtårnet ikke har blitt reist siden 1995.

– Rein syre

Alle de 52 linjeforeningene som deltar har fått med seg en god gjeng, og oppmøtet er rett og slett imponerende. Blant de som deltar i dette gjenoppståtte toget finner vi linjeforeningen Omega. De har bygd en flåte som er en gjenskapelse av vekselstrømlokomotivet Ohma Electra og er mildt sagt klare for å beleire byen.

– Det er stilig opplegg og det er veldig gøy å vise fram studentene, sier en talsmann fra Omega.

Linjeforeningene HC, Nabla og Delta er også med i UKEtoget og har valgt å slå seg sammen for å lage en felles flåte for arrangementet. Sammen har de bygd et romskip utstyrt med fire liter flytende nitrogen, og er klare til å røyklegge UKEtoget.

– Vi gikk sammen for å vise et sterkt samhold. Sammen blir det alltid litt bedre og litt større, sier en talsmann fra linjeforeningen HC, og beskriver hva som er så bra med UKEtoget i samme slengen.

Foto: Jenny Westrum-Rein

Annenhver forening har med seg gigantiske høyttalere, og de har ikke blitt enige om å samkjøre spillelistene sine. Musikken blir derfor en blanding av listepop, russemusikk fra 2015, gamle slagere og swing. Når vi spør Placebo om hva tanken bak deres spilleliste er, så kommer svaret kontant:

– Rein syre.

Foto: Jenny Westrum-Rein UKEsjefen leder an prosesjonen på sin høye hest

Et miljøvennlig tårn

Årets UKEtårn er åtte meter høyt og veier i underkant av ett tonn, som vil si at det har høyden til et treetasjers bolighus og vekten til en gjennomsnittlig isbjørn. Dette er noe lavere enn i fordums tid, da tårnet var høyere enn statuen av Olav Tryggvason på Torget. Herr Tryggvason tårner hele 18 meter over bakken, noe som er ca. like høyt som tre høye sjiraffer stablet oppå hverandre. Til sammenligning er årets tårn som én sjiraff med Leif Juster oppå. UKEsjefen Julian Mæhlen blir altså stående som på toppen av hodet til Leif Juster i dette språklige bildet. Om dette likevel høres bekymringsverdig farlig ut, så ta det helt med ro – UKEsjefen er utstyrt med klatresele.

– 18 meter tårn har ikke jeg lyst til å ta ansvar for, så valgte vi den litt mer nøkterne høyden på 8 meter. Men fortsatt er jo det et skikkelig tårn, sier Einar Sagerud.

Einar fra H.M. Aarhønen er lederen av UKEtårnkomiteen, som er et samarbeid mellom Aarhønen, Tim&Shænko og UKA. Han forteller at de også har fått hjelp av forelesere ved NTNU og UKEtogansvarlig Maren Mood, samt støtte til materialer fra firmaet Cowi.

Foto: Jenny Westrum-Rein UKEsjef Julian Mæhlen klatret egenhendig til topps

Selv om komiteen har vært i kontakt med folk som var delaktige på UKEtårnsprosessen på 90-tallet, forteller Einar at de ikke har tatt spesiell inspirasjon fra fordums tid. Han føler at de har klart å holde seg frakoblet fra historien, spesielt fordi det ikke er noen med ferske erfaringer å snakke med. Istedenfor har de valgt å lage et mer moderne uttrykk med fokus på klima og miljøvennlighet. Derfor er årets UKEtårn laget i tre.

– Vi har gjort et veldig aktivt valg om å bygge i tre, det er i vinden!

–Da erklærer vi Trondheim som beleiret!

Vel framme ved Rådhuset og UKEtårnet stiger Julian av sin høye hest for så å heise seg opp i tårnet ved hjelp av en klatresele. Mens bannermennene samler seg rundt tårnet vinker han kongelig og gjør seg klar til å erklære byen beleiret gjennom en megafon. Dessverre var ikke megafonen like klar og det blir noen paniske øyeblikk før noen får tak i en fungerende megafon, som så blir heist opp i tårnet via klatreselen. Talen hans tordner over den tettpakka plassen, og stoltheten over å være student svulmer i alle sjeler. Talen avsluttes med allsang av Nu Klinger, sunget i forskjellig tempo gjennom folkemengden, før Trondheim erklæres som beleiret til storstilt jubel.