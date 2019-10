Mord har sjeldent vært så moro

IMPROschmimpros Murder, she improvised! leverer utelukkende god stemning.

Murder, she improvised! utgjør IMPROschmimpros fjerde opptreden under UKA og byr på en mordhistorie som må løses i god Agatha Christie stil. Dette er naturligvis en ganske grei utfordring for skuespillerne. Med et improshow må de sette sammen et puslespill der bitene skapes i øyeblikket og sjelden passer helt sammen.

Forteller Nicklas Eriksson setter effektivt stemningen fra start – det er klart han er velvant med å inkludere publikum og lokke frem latter. Showet minner mest av alt om en lek som alle i salen er med på - før start får publikum skrive ned våpen og motiv som skal brukes senere. Å se skuespillerne le av hverandre når forteller for eksempel ber en rime, har en inkluderende effekt på publikum. Det er rett og slett veldig god stemning i Cirkus med dem på scenen.

Murder, she improvised! består av fortelleren som leder historien samt åtte skuespillere. Av dem er fem gamle klassekamerater, en deres lektor og den siste er Kris Kristoffersen – historiens etterforsker spilt av Kristoffer Prangerød. Som etterforskeren lar han sine medskuespillere briljere mens han holder en seriøs, betenksom mine. Han får imidlertid tatt dem godt igjen til finalen da han må synge en ballade, etter fortellers etterspørsel. Hvordan han prøver, og ikke helt mestrer å sette sammen puslespillet byr også på noen av kveldens største lattere.

Strukturen til showet er veldig smart. Ved å ha flere mindre avhør med alle karakterene samt flashback med den døde får alle skuespillerne vise seg godt frem. Det er ingen som gjør en dårlig jobb her og alle byr på ihvertfall et par gullkorn. Alle er også flinke på å merke hva som treffer hos publikum og huske på det til effektfullt gjenbruk. Noen av showets beste, gjengående vitser er også "feil" som inkorporeres i showet.

De som særlig utmerker seg er Ann-Kristin Skorild som doktor Granli og Sivert Ericson Aarnes som presten Bølle Ola. Skorild spesielt er imponerende skarp i humoren sin og briljerer med herlig tørr humor, og Aarnes sin prest er en gjennomgående slager med publikum.

En annen som virkelig fortjener benevnelse er Lasse Olsen som imponerer ved å stå alene for musikken. Det er til tider lett å glemme at det er live, improvisert musikk til stykket da det er så godt gjennomført.

Det som er nesten litt trist at forteller må tøyle inn skuespillerne på grunn av tidsbegrensing og man får inntrykk av at man går glipp av noen potensielt veldig morsomme scener. Gitt showets natur er det også litt rot til tider, men dette er å forvente av et improshow. Skuespillerne spretter som regel tilbake, og spiller på retningslinjene til forteller med god effekt.

IMPROschmimpro er et show jeg anbefaler alle å sjekke ut om de ønsker en kveld fylt med genuint god stemning. Det skal være totalt fem forestillinger og hver kommer til å bli unik, men dersom de er som premieren kan det loves masse latter og kreativitet.