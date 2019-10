Komikoselig Karlsson-kalas

Blir man noensinne for gammel for «Karlsson på taket»? Skal man dømme utifra snittalderen i Cirkus, er svaret et soleklart nei.

Du kan regla. Lillebror (Ane Norum Kvistad) lider som småsøsken flest av å ikke bli tatt på alvor. I tillegg ønsker han seg så inderlig en hund. Når Karlsson blander seg inn i sakene får Lillebror nok å hanskes med, i tillegg til en komisk selvopptatt venn. Men finnes egentlig Karlsson?

Skuespiller Ine Vargset får, godt hjulpet av et solid manus, frem det komiske i Karlssons verdensvante overmot: han er om mulig enda mer vittig og freidig enn Lindgrens original. Men Lillebror og Karlsson fungerer aller best sammen med en rekke gode bikarakterer. Blant dem kan man trekke frem den übertyske frøken Buck, som kontrasterer Karlssons lekenhet. FräuleinBuck, eller husbukken som Karlsson kaller henne, er nok i overkant karikert for voksne i sin beste alder, som under premieren utgjorde en solid majoritet. Hun er nok en sikker vinner hos de små. Det samme er Karlssons tjuvradd-kumpaner og den gode familiehumoren rundt Lillebror, som passer for nært sagt alle.

«Karlsson på taket» har i denne utgaven fått en vellykket moderne touch. Enten det gjelder ordspill på å hakke/hacke/ha’kke data, eller det komiske ved en ipad-oppslukt far, eller den gammeldagse frøken Bucks Hotel Cæsar-ambisjoner – så passer det moderne godt inn, uten å virke som gimmicker. Alt i alt holder karakterene seg tro mot originalen, selv om visse episoder til tider blir tatt helt ut mot grensen til det absurde. Valget om å ha kvinner i de to mannlige hovedrollene er også gjennomført, i den grad at selv den mest misogyne Karlsson-fanatiker vil kunne sette pris på stykket.

Gjennomført er også de få danse- og sangnumrene, som skaper skikkelig liv i salen. Koreografien er innøvd, og blander seg godt med noe av den mer slapstick-aktige humoren under deler av forestillingen. Skuespillerne blir godt hjulpet av bandet, en kvartett som har stålkontroll på musikken men som kanskje skulle ha fått enda litt mer spillerom. Men to knappe timer går fort, og Karlsson er selvsagt i fokus.

Er du over fem år, og/eller en liten nostalgiker? Har du 90 minutter til overs? Lurer du på om Karlsson finnes, eller om Lillebror egentlig bare er schizofren? Da har du noe å se fram til.